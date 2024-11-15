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Стрілянина на Київщині: представник ТЦК, ймовірно, відкрив вогонь по чоловіку

Марія Николишин
15 листопада 2024, 15:37
975
Інцидент трапився на території одного з підприємств у Київській області.
Стрілянина на Київщині: представник ТЦК, ймовірно, відкрив вогонь по чоловіку
Стрілянина на Київщині / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • В мережі шириться відео, як, ймовірно, співробітник ТЦК стріляє по чоловіку
  • Міністерство оборони вже розпочало перевірку даного інциденту

У п'ятницю, 15 листопада, у соцмережах з’явилось відео із стріляниною на Київщині. Зазначалось, що представник ТЦК нібито стріляв у чоловіка у селі Щасливе.

Заступниця начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі УП заявила, що інцидент трапився на території одного з підприємств у Київській області. За попередньою інформацією, постріли здійснив представник добровольчого формування територіальної громади.

відео дня

"Потерпілих немає. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу", - додала вона.

В той же час, в Міністерстві оборони України сказали, що вивчають інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї співробітником територіального центру комплектування у Щасливому.

Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї.

"В разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень", - йдеться в повідомленні.

Стрілянина на Київщині - відео:

Стрілянина на Київщині: представник ТЦК, ймовірно, відкрив вогонь по чоловіку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 липня в Харківській області сталася стрілянина між українськими військовими. Внаслідок інциденту загинули три військовослужбовці, ще чотири отримали поранення.

18 червня у Києві невідомий здійснив напад на водія припаркованого авто, відкривши по ньому вогонь зі зброї. Під вогонь потрапив казахський журналіст опозиціонер Айдос Садиков, який відомий своєю критикою влади Казахстану.

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Що таке Міністерство оборони України?

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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