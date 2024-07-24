На Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими: є загиблі та поранені

У середу, 24 липня, в Харківській області сталася стрілянина між українськими військовими. Внаслідок інциденту загинули три військовослужбовці, ще чотири отримали поранення. Про це повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
"Сьогодні в Харківській області в одному з підрозділів, військовослужбовцями, на основі особистих взаємин, була застосована вогнепальна зброя", - йдеться в повідомленні.
Поранених українських військових доставили до Військово-медичного клінічного центру, там їм надають медичну допомогу. Стан поранених – важкий.
"На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи", - додали в ОСУВ.
За словами ОСУВ "Хортиця", вживаються всі необхідні заходи, аби запобігти виникненню подібних інцидентів у майбутньому.
Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.
Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.
Стрілянина між військовослужбовцями - новини за темою
Нагадаємо, 14 липня в Одеській області під час охорони кордону прикордонники зупинили транспортний засіб. Один з правопорушників, що намагався втекти, напав на військовослужбовця. Для самозахисту прикордонник змушений був застосувати зброю. Лікарі швидкої допомоги зафіксували смерть нападника і тілесні ушкодження у прикордонника.
Також у Тернополі майор військової частини розстріляв молодого прикордонника з табельної зброї. Інцидент стався в ніч із 20 на 21 липня в готелі, коли майор виявив прикордонника поруч із своєю дружиною. За словами прессекретарки Спеціалізованої прокуратури Юлії Шевченко, конфлікт виник на ґрунті ревнощів.
Як повідомляв Главред, у Чернівецькій області співробітник ТЦК і СП відкрив вогонь біля цивільних. Місцеві жителі напали на працівників ТЦК, заблокували автівку і застосували силу. Щоб захистити себе, військовослужбовець здійснив постріли в землю. Ніхто не постраждав.
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