Стрілянина у Києві: потерпілим став казахський журналіст - деталі інциденту

Наразі місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, стрілка шукають.

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У Києві невідомий здійснив напад на водія припаркованого авто / колаж: Главред, фото: поліція Києва, УНІАН

У Києві невідомий здійснив напад на водія припаркованого авто, відкривши по ньому вогонь зі зброї. Наразі поліція шукає нападника. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції", - йдеться в повідомленні.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік.

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У поліції уточнюють, що жінка поранень не отримала.

Як повідомляє РБК-Україна, потерпілим є казахський журналіст опозиціонер Айдос Садиков, який відомий своєю критикою влади Казахстану.

Дружина потерпілого також підтвердила, що на журналіста був скоєний замах.

"Сьогодні в Києві, біля власного будинку, стався замах на Айдоса Садикова", - написала вона у Facebook.

Наразі місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, стрілка шукають.

Що відомо про Національну поліцію України? Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпеченує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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