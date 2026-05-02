Чи будуть забирати старі авто в українців після техогляду: адвокат пояснила правила

Юристка пояснила, чи можуть в Україні зняти з експлуатації старий автомобіль та чим відрізняються правила використання таких авто від європейських норм.

Чи будуть забирати старі авто в Україні після техогляду - пояснення адвоката

В Україні підхід до технічного стану автомобілів суттєво відрізняється від європейського, особливо коли йдеться про старі машини або транспорт із несправностями. Попри поширені побоювання водіїв, сам факт віку авто чи невідповідності сучасним екостандартам не означає автоматичної заборони на його використання. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова.

За словами юристки, навіть якщо автомобіль старий і не відповідає екологічним стандартам рівня Євро-5, це саме по собі не є підставою для його зняття з експлуатації після обов’язкового техогляду. Якщо ж виявляють технічні несправності, які унеможливлюють використання транспортного засобу, власнику не видають протокол перевірки, а авто направляють на ремонт із подальшим повторним оглядом.

"Але в Європі дійсно бувають такі ситуації. Наприклад, мої знайомі заїжджали на автомобілі до Швейцарії. Машина була старенька, і їм прямо сказали, що користуватися нею не можна. Дозволили тільки доїхати до стоянки, оскільки вони були фактично транзитом (як переселенці), але далі експлуатація авто була заборонена. Водночас при виїзді з країни вони без проблем перетнули кордон.Тобто в Європі ці правила більш формалізовані: якщо сказано "не можна", це автоматично потрібно виконувати. Інакше можуть бути серйозні наслідки — штрафи або навіть вилучення транспортного засобу (залежно від країни та порушення). В Україні поки що немає вимоги знімати з експлуатації автомобілі, якщо вони технічно справні, але старі", - вказала Оленка Воронкова.

Водночас вона пояснює, що в країнах ЄС транспортні засоби знімать з експлуатації не через їхній вік, а через невідповідність сучасним екологічним вимогам, зокрема щодо рівня викидів. Йдеться про те, що автомобілі, виготовлені раніше, створювалися за іншими технічними стандартами, які вже не відповідають чинним нормам.

"У нас такого немає. Якщо автомобіль технічно справний, проходить техогляд — будь ласка, можна користуватися, незалежно від його віку", - резюмувала вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні повернення обов’язкового технічного огляду для легкових автомобілів може відбутися доволі швидко, попри необхідність доопрацювання законодавства, підготовки станцій та всієї відповідної інфраструктури.

У 2026 році планується запуск реформи технічного контролю, яка передбачає обов’язковий техогляд для всіх видів транспорту, повідомляють у Міністерстві розвитку громад і територій.

Також Україна взяла на себе зобов’язання перед Європейським Союзом запровадити регулярний технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто, а відповідні законодавчі зміни мають бути ухвалені до кінця 2027 року, зазначив заступник міністра Сергій Деркач.

Про персону: Олена Воронкова Олена Воронкова — адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича. Спеціалізується на питаннях адміністративного, цивільного та транспортного права. Має практичний досвід у супроводі справ, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами, оскарженням штрафів, захистом прав водіїв, а також консультуванням у сфері регулювання безпеки дорожнього руху. Бере участь у підготовці правових позицій, аналізі законодавчих змін і публічних обговореннях реформ у сфері транспорту. Регулярно коментує актуальні правові теми для медіа, зокрема питання відповідальності водіїв, процедур технічного огляду, страхування та адміністративної практики.

