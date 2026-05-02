У Харкові дрони РФ вгатили по АЗС та автосалону: є поранені

Зафіксовано прильоти в трьох районах міста.

Росія атакувала Харків

Головне:

РФ атакувала Харків дронами-камікадзе

Зафіксовано кілька влучань у різних районах міста

Постраждали три людини

Вранці суботи, 2 травня, російські окупанти завдали ударів дронами по Харкову. Внаслідок ворожої атаки постраждали три людини. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега .Синєгубова, зафіксовано кілька прильотів у різних частинах міста.

У Слобідському районі влучання "Шахеда" спричинило пошкодження фасаду та скління вікон будівлі. У Салтівському та Основ’янському районах ворожі дрони вдарили по території АЗС. Також пошкоджено будівлю автосалону.

Синєгубов додав, що в Харкові через ворожу атаку отримали поарнення три людини. Усім надали необхідну медичну допомогу.

БПЛА "Шахед"

"47-річний чоловік отримав поранення з пошкодженням лівої лопатки, 89-річний чоловік та 49-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес в Основ’янському районі внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА", - розповів він.

Згодом Синєгубов уточнив, що в Основ'янському районі пошкоджено скління автосалону та 4 автомобіля. На місці події працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків россійських ударів.

Як змінюється тактика РФ - пояснення експерта Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що у квітні Росія зафіксувала рекордне застосування дронів Shahed-136/"Італмас" та дронів-приманок "Гербер"/"Пародій" — 6 441 одиниця, з яких було збито 5 862 (близько 92%). Попередній рекорд було встановлено у липні 2025 року — 6 394 засоби повітряного терору. Тоді рівень перехоплення становив 89%. За словами аналітика, попри зростання інтенсивності атак, ефективність української ППО залишається високою, а найнижчий показник у 2025 році складав близько 81%. Коваленко зазначає, що Росія будує свою стратегію на регулярних масованих комбінованих ударах раз на тиждень-півтора. Водночас він підкреслює, що характер і сценарії цих атак можуть змінюватися залежно від наявних ресурсів ворога.

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 травня російські окупанти запустили по Україні 163 ударні дрони. Сили ППО знищили та подавили 142 безпілотники, однак зафіксовано влучання 17 дронів на 12 локаціях.

Тернопіль 1 травня зазнав масованої атаки понад 50 дронами типу "Шахед". У місті пролунало понад 20 вибухів

Крім цього, 2 травня РФ атакувала FPV-дронами у Херсоні дві маршрутки. Загинули двоє цивільних, ще сім людей поранені.

Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

