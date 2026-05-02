Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Харкові дрони РФ вгатили по АЗС та автосалону: є поранені

Руслана Заклінська
2 травня 2026, 12:41
Зафіксовано прильоти в трьох районах міста.
Росія атакувала Харків / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА

Головне:

  • РФ атакувала Харків дронами-камікадзе
  • Зафіксовано кілька влучань у різних районах міста
  • Постраждали три людини

Вранці суботи, 2 травня, російські окупанти завдали ударів дронами по Харкову. Внаслідок ворожої атаки постраждали три людини. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега .Синєгубова, зафіксовано кілька прильотів у різних частинах міста.

відео дня

У Слобідському районі влучання "Шахеда" спричинило пошкодження фасаду та скління вікон будівлі. У Салтівському та Основ’янському районах ворожі дрони вдарили по території АЗС. Також пошкоджено будівлю автосалону.

Синєгубов додав, що в Харкові через ворожу атаку отримали поарнення три людини. Усім надали необхідну медичну допомогу.

БПЛА "Шахед" / Інфогарфіка: Главред

"47-річний чоловік отримав поранення з пошкодженням лівої лопатки, 89-річний чоловік та 49-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес в Основ’янському районі внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА", - розповів він.

Згодом Синєгубов уточнив, що в Основ'янському районі пошкоджено скління автосалону та 4 автомобіля. На місці події працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків россійських ударів.

Як змінюється тактика РФ - пояснення експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що у квітні Росія зафіксувала рекордне застосування дронів Shahed-136/"Італмас" та дронів-приманок "Гербер"/"Пародій" — 6 441 одиниця, з яких було збито 5 862 (близько 92%).

Попередній рекорд було встановлено у липні 2025 року — 6 394 засоби повітряного терору. Тоді рівень перехоплення становив 89%.

За словами аналітика, попри зростання інтенсивності атак, ефективність української ППО залишається високою, а найнижчий показник у 2025 році складав близько 81%.

Коваленко зазначає, що Росія будує свою стратегію на регулярних масованих комбінованих ударах раз на тиждень-півтора. Водночас він підкреслює, що характер і сценарії цих атак можуть змінюватися залежно від наявних ресурсів ворога.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 травня російські окупанти запустили по Україні 163 ударні дрони. Сили ППО знищили та подавили 142 безпілотники, однак зафіксовано влучання 17 дронів на 12 локаціях.

Тернопіль 1 травня зазнав масованої атаки понад 50 дронами типу "Шахед". У місті пролунало понад 20 вибухів

Крім цього, 2 травня РФ атакувала FPV-дронами у Херсоні дві маршрутки. Загинули двоє цивільних, ще сім людей поранені.

Читайте також:

Про персону: Олег Синєгубов

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні новини Харкова Харківська область новини України війна Росії та України атака дронів
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    15:30Україна
    14:54Війна
    14:38Фронт
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Останні новини

    15:50

    15:49

    Заборонений колір у букеті: чому жовті квіти вважають "вісниками розлуки"

    15:30

    15:24

    Стягують танки та хочуть витіснити ЗСУ: в ДШВ розкрили задум РФ щодо Покровська

    15:14

    Китайський гороскоп на завтра, 3 травня: Зміям — суперечки, Щурам — покупки

    15:10

    Названо місяці народження з незвичайною долею: їм приписують особливу роль

    14:56

    Три заборони, яких не можна порушувати: прикмети у свято 3 травня

    14:55

    Різке потепління накриє Львівську область: коли температура підвищиться до +23

    14:54

    Одразу кілька АЗС у вогні: Росія масовано атакує Харків, є жертви

    14:38

    "Питання лише в часі": в США поставили вердикт новому наступу Росії

    13:56

    Чим підгодувати часник навесні, щоб виросли великі й міцні головкиВідео

    13:53

    Люди "почнуть повертатися в минуле" через 3 роки: прогноз вченого

    13:53

    РФ штурмує Костянтинівку, росіяни намагаються закріпитись - Сирський

    13:47

    "Найбільша крадіжка в історії": з України вивезли сотні тонн золота та сріблаВідео

    13:26

    Дешевшає навіть молодий врожай: в Україні різко впали ціни на популярні овочі

    12:58

    Найближчим часом може розпочатись битва за ще одне місто - лейтенант

    12:45

    Кім: Правила для бізнесу мають бути незмінними 5-10 років незалежно від політичних циклів

    12:43

    Чи будуть забирати старі авто в українців після техогляду: адвокат пояснила правила

    12:35

    Що шкодить садовій гвоздиці: помилки у поливі, підгодівлі та виборі місцяВідео

    12:29

    Погрожують бульдозерами: одразу 34 будинки займають "чужу" землю

    12:06

    Трамп офіційно завершив війну проти Ірану, але є нюанс: деталі від Politico

    11:46

    Чому повербанк працює гірше, ніж очікувалося: помилка, яку роблять усі

    11:35

    Росіяни влаштували "сафарі на людей": Зеленський зробив емоційну заявуФото

    11:35

    Померла зірка серіалу "M.A.S.H": що про неї відомо

    11:25

    Астролог назвала два знаки зодіаку, які мають мудрість "старої душі"

    11:15

    Одразу кілька магнітних бур атакують Україну: названо небезпечні дати

    10:23

    Трамп після розмови з Путіним і сварки з Мерцом наказав вивести війська - ЗМІ

    10:23

    Як збільшити врожай: названо найкращих сусідів для буряка на грядці

    09:39

    Карабахська місія поза азербайджанським контуром

    09:36

    Мрію обійняти: Сумська висловилася про доньку з РФ

    09:15

    Економія на саджанцях: які фруктові дерева легко виростити з кісточкиВідео

    08:53

    Гороскоп на завтра, 3 травня: Левам - цікава пропозиція, Стрільцям - страх

    08:22

    Зруйновані будинки, є поранені: росіяни атакували Україну дронамиФото

    07:02

    Чи стане Мадяр "новим Орбаном" для України: Портников - про угорську пасткуПогляд

    05:59

    Погода раптово почала змінюватись: де затримаються заморозки і дощ

    05:31

    Не випадковість: навіщо в будинках у СРСР завжди робили непарну кількість сходинок

    05:05

    Чим підживити півонії для пишного цвітіння: що обов’язково зробити в травні

    04:30

    Отримають усе, що хотіли: три знаки зодіаку опиняться на вершині слави

    04:00

    Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці грумера з собакою за 37 с

    03:38

    Золота теща: астрологи назвали знаки Зодіаку, з якими найважче домовитися

    03:20

    Квітнутимуть до осені: що потрібно покласти в лунку під час висаджування жоржинВідео

    02:30

    Приголомшливе потепління: вчені попередили про серйозну загрозу

    01:39

    Вирішальний тиждень: трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить з 4 по 10 травня

    00:51

    Переговорники Трампа раптово відмовилися їхати в Україну: ЗМІ з’ясували причину

    00:01

    Люди майже не купують: в Україні впали ціни на популярний овоч

    01 травня, п'ятниця
    23:55

    Несподіваний напад холоду: киян попередили про різку зміну погоди

    22:51

    Двері в душовій кабіні стануть кришталево чистими: як їх швидко відмити

    22:47

    Лорак вирішила на святі зганьбити свою дочку: що вона зробилаВідео

    22:43

    Новий штраф для водіїв: за що можна отримати покарання і як його уникнути

    Новини Києва
    Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
    Новини України
    Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Лайфхаки та хитрощі
    ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Регіони
    Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
    Новини шоу бізнесу
    Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
    Синоптик
    Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Рецепти
    ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

    © 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти