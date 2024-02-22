У Китаї підіграли Путіну і зробили цинічну заяву про війну проти України

Міністр закордонних справ Китаю Ван і сказав, що "історія розсудить всі нюанси української кризи" і назвав головним завданням "відновлення миру". Про напад Росії на Україну, військові злочини російських військ і агресію проти української держави китайський дипломат "забув".
У пресслужбі МЗС КНР опублікували заяву свого дипломата, який сказав, що, мовляв, з часом з'ясується, "хто був правий, а хто вчинив несправедливість".
При цьому він виступив так званим "миротворцем": сказав, мовляв, головне – це відновити мир і не відмовлятися від зусиль щодо "перемовин" України і Росії.
Також Ван І підкреслив, що "криза в Україні" не відповідає інтересам міжнародного співтовариства.
Позиція Китаю щодо війни Росії проти України
Офіційно Китай дотримується нібито нейтральної позиції щодо розв'язаної Росією війни проти України. Однак Пекін не засуджує дії Москви і не вважає її агресором. Найбільшу з часів Другої світової війну в КНР називають "українською кризою".
Торік Китай намагався просунути "мирний план", в якому не було пунктів про покарання Росії за злочини і виведення військ з України. Документ Китаю сподобався Путіну і він "закликав підтримати" таку "ініціативу".
Раньше у Китаї виступили проти військової допомоги Заходу Україні і піддали критиці НАТО. Більш того, там раптом згадали про Мінські угоди десятирічної давності і "запропонували" повернутися до цього документа.
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