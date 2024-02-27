"Страшний сон": ЗСУ потрібно забути про наступ і переходити в оборону – військовий

Україна має вирішити питання з мобілізацією, а також з озброєннями, каже Юрій Гудименко.

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Юрій Гудименко оцінив перспективи на фронті / Колаж: Главред, Фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України , Facebook.com/hudymenko

Молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "мрія" Юрій Гудименко прокоментував питання ймовірності переходу Сил оборони України до стратегічної оборони.

"Я не можу відповісти на ваше запитання, тому що для правильної відповіді на нього потрібно бути пророком або заглядати в майбутнє. Я б не хотів цього робити. Просто скажу про те, що в обороні можна сидіти дуже довго, вичікуючи момент, і це нормально", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Молодший сержант ЗСУ у відставці вважає, що це набагато краще, ніж "кинутися в непідготовлений наступ", не маючи достатньо артилерії і людей.

Він каже, що питання, які Україна зараз повинна вирішити - це проблеми з мобілізацією, а також з озброєннями.

"Після цього вже можна заново згадувати слово "наступ" хоча б в якомусь теоретичному вимірі. Поки що його краще забути, як про страшний сон, тому що на сидіння в обороні банально витрачається менше ресурсів. А ресурсів у нас дуже і дуже мало", - додав Гудименко.

Дивіться відео - інтерв'ю Юрія Гудименка Главреду:

Хто такий Юрій Гудименко Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія. З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

Раніше Гудименко попередив про загрозу нового штурму Києва. У 2022 році у РФ не було сил для того, щоб пробиватися крізь міську забудову, каже Юрій Гудименко.

Нагадаємо, раніше майор ЗСУ назвав несподівані терміни наступу РФ. На сьогодні Росія не проводить мобілізацію з політичних причин, вважає Олексій Гетьман.

Як повідомлялося раніше, війська РФ лютого пішли в наступ на Запорізькому напрямку, але ЗСУ влаштували їм розгром. Окупанти застосували близько 30 одиниць військової техніки і піхоту, проте після удару армії України змушені були повернутися на колишні позиції.

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