'Страшне правосуддя': у FT спрогнозували, що буде в разі перемоги Росії у війні

Вільна держава може вижити на заході України, посилаються автори на думку ексдипломата з Британії Пітера Рікеттса

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Що буде із Україною, якщо РФ виграє / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, pexels

Автори публікації описали, як можуть розгортатися події в Україні та світі в разі перемоги Росії у війні. Росія чинитиме над українцями "страшне переможне" правосуддя.

"Це не спекуляції. Це саме те, що росіяни вже зробили в Україні: масові страти, кастрації, зґвалтування, тортури та викрадення дітей. Згадайте списки українських громадських діячів, які були складені Росією до вторгнення, щоб їх "усунули", - зазначається у статті Financial Times.

Атаки українських партизанів викликали б нові репресії з боку РФ. Ще мільйони українців втекли б на Захід, однак цього разу - назавжди.

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Вільна держава може вижити на заході України, посилаються автори на думку ексдипломата з Британії Пітера Рікеттса. Ця частина України може навіть вступити до ЄС.

"Путіна, здається, регіон не дуже турбує. Але можна очікувати повторних нападів Росії, незалежно від того, які "договори" були підписані. Росія також постійно порушувала Мінські угоди після 2014 року. Рухливий російський наступ захопить територію, коли зможе", - йдеться в матеріалі.

Також прогнозується, що в разі перемоги Путін контролюватиме близько чверті світового експорту пшениці.

Нагадаємо, що РФ не збирається закінчувати війну в Україні. Леонідс Калніньш вважає, що країна-агресор Росія найближчим часом не збирається закінчувати війну проти України або змінювати свої плани щодо окупації.

Комбат заявив, що Україна може програти війну. Кирило Верес вважає, що перемогою можна буде вважати момент, коли на фронті припинять гинути українські військові. Україна зараз не виграє, а виживає.

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