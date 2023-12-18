"Варіантів перемоги немає": комбат заявив, що Україна може програти війну

Війна в Україні може закінчитися переговорами, як це було з багатьма іншими війнами. Поки немає варіантів перемоги. Про це заявив командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес в інтерв'ю ТСН.ua.
Він переконаний, що Україна зараз не виграє, а виживає. Він навіть вважає, що Україна може програти цю війну.
"Я не знаю, де ми виграємо, не можу цього сказати. Ми виживаємо. Це різні речі - робити, щоб перемогти і робити, щоб не загинути. Ми, напевно, зараз більше ставимося до другого. У моєму підрозділі все добре, дай Бог, щоб так було у всіх. Але якщо говоримо в цілому про всю країну, я вважаю, що ми програємо", — сказав Верес.відео дня
Він каже, що перемогою можна буде вважати момент, коли на фронті припинять гинути українські військові.
"Звичайно, коли закінчиться Російська Федерація, коли я буду знати, що вони далі 100 років на нас не нападуть, що не будуть воювати мої діти, це важливо. Але для мене особисто буде перемога, коли закінчиться війна і мій підрозділ не буде наражати себе на небезпеку щодня", — додав він.
Коли і як закінчиться війна
Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.
Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.
Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.
Інші новини:
- Було багато літаків та інша техніка: подробиці атаки безпілотників по аеродрому
- Росіяни в паніці: у Білгородській області знищено весь опорний пункт окупантів
- Допомогли Україні знищити Су-25: росіяни власноруч збили свій винищувач