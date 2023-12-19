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РФ не збирається закінчувати війну в Україні: командувач ЗС Латвії назвав причину

Анна Ярославська
19 грудня 2023, 08:17
Бойові дії не будуть заморожені, поки у Росії є можливість мобілізувати своїх жителів на фронт.
Леонідс Калниньш, ВСУ
Леонідс Калніньш вважає, що РФ не збирається закінчувати війну в Україні / Колаж: Главред, фото: Leta, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Командувач Збройними силами Латвії Леонідс Калніньш вважає, що країна-агресор Росія найближчим часом не збирається закінчувати війну проти України або змінювати свої плани щодо окупації.

"Росії потрібна хоча б мінімальна перемога. Поки у неї такої перемоги немає. Це бажання пов'язане і з майбутніми виборами, і для того, щоб мотивувати населення підтримувати війну. За неперевіреними, але багатьма джерелами інформації, приблизно 70% населення Росії підтримують війну, і ми повинні це враховувати", - сказав військовий в інтерв'ю виданню Настоящее время.

Калниньш зазначив, що заморожувати або закінчувати війну не вигідно Росії, але це також не потрібно і Україні.

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За його словами, бойові дії не будуть заморожені, поки у Росії є можливість мобілізувати своїх жителів на фронт. Також Росія вже може підтримувати свою військову індустрію, тому Кремль не змінюватиме плани.

Водночас Збройні Сили України завдяки професіоналізму, самовідданості та силі волі зуміли стримати фронт за дуже складних умов.

"А перспективи залежать від здатності самих українців мобілізувати свої ресурси, але найголовніше – наскільки сильна буде підтримка України від країн Західної Європи та США", – резюмував командувач збройними силами Латвії.

Замороження війни в Україні

В країні-агресорі Росії бояться "заморозки" війни в Україні та водночас розгубилися через те, що російська влада не може пояснити, що саме вважатиметься перемогою РФ у війні. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни.

Військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський розповів, чи можлива певна заморозка війни та що буде, якщо Захід не може постачати зброю в тій кількості, яка нам потрібна.

Якщо розв'язана агресором Росією війна проти України піде за сценарієм замороженого конфлікту, Москва через 6 років піде на пряму збройну конфронтацію з НАТО. Російські війська можуть напасти на країни Балтії – Латвію, Литву та Естонію. Про це йдеться в дослідженні Німецького товариства зовнішньої політики.

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