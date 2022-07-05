Ракетний удар РФ: на Хмельниччині розповіли про "прильоти"

"Прильоти" в Хмельницькій області / скріншот

У вівторок ввечері, 5 липня, в більшості областей України пролунав сигнал повітряної тривоги. У той же час з'явилася інформація про вибух у Хмельницькій області.

Крім Миколаївської та Херсонської областей була оголошена тривога в Україні. Про це свідчила карта повітряних тривог

Разом з тим в соцмережах користувачі публікували інформацію про прольоти ракет російських окупантів над територією України.

У свою чергу місцева влада в Хмельницькій області повідомила про наслідки удару РФ.

Зокрема, мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив прильоти у Хмельницькому районі.

"Є Прильоти в Хмельницькому районі. Деталі пізніше від обласної Військової адміністрації", - написав він.

У свою чергу голова Хмельницької військово-цивільної адміністрації Сергій Гамалій розповів про наслідки удару РФ.

"Маю інформацію про 3 прильоти ракет у Хмельницькому районі", - зазначив він.

Нагадаємо, у вівторок, 5 липня, російські окупанти здійснили масований обстріл Слов'янська Донецької області.

Пізніше Вадим Лях уточнив, що в результаті обстрілу Слов'янська Донецької області загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

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