Старомар'ївка під контролем України: комбриг ЗСУ розкрив деталі операції

Старомар'ївка знаходиться під контролем ЗСУ / ОТУ "Схід"

Українське село Старомар'ївка Донецької області (зона ООС) звільнено воїнами 93-ї механізованої бригади Холодний Яр.

Населений пункт знаходиться під повним повним контролем ЗСУ, розповів в Facebook журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

"Встановлення блок-посту, обладнання оборонних позицій та підняття українських прапорів над Старомар'ївкою здійснено у відповідь на численні прохання місцевих жителів, стурбованих погрозами російських окупантів та терористичними обстрілами. Тепер у селі буде забезпечена нормальна робота органів української влади, почнуть вирішуватися гуманітарні питання", - підкреслює він.

За даними Бутусова, контррозвідка СБУ зайнялася перевіркою повідомлень в російських ЗМІ, що нібито 32 жителі села є громадянами Росії і отримали російські паспорти.

"Факти ймовірного співробітництва з російськими окупантами отримають адекватну правову оцінку, і винні будуть притягнуті до відповідальності. Донбас - це Україна, і ніякої Росії тут не буде", - уточнив він.

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/ ОТУ " Схід"

Бутусов додав,що Старомар'ївку ЗСУ взяли під контроль без втрат, проте в помсту росіяни здійснили терористичний обстріл села Гранітне, де 26 жовтня поліг смертю хоробрих в результаті обстрілу російської артилерії один український воїн - майстер-сержант 93-ї бригади Георгій Халіков.

Звільнення Старомар'ївки: як ЗСУ зайшли в населений пункт

У свою чергу командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Сухопутних військ ЗСУ Дмитро Брижинський розповів деталі операції.

"До керівництва бригади звернувся глава військово-цивільної адміністрації з метою забезпечення режиму тиші і безпеки в районі населених пунктів Гранітне і Старомар'ївка і проведення гуманітарної акції з надання допомоги місцевим жителям, які на даний момент перебувають на непідконтрольній території", - сказав він в інтерв'ю агентству Армія Inform.

За словами комбрига, він прийняв рішення призначити відповідний особовий склад "з метою забезпечення зони безпеки під час роботи представників громади". Після проведення відповідних підготовчих робіт підрозділи увійшли до села Старомар'ївка для забезпечення умов роботи там військово-цивільної адміністрації.

"Протягом дня, коли працювала військово-цивільна адміністрація в населеному пункті, завдання вони виконали. Після того, як цивільна група відпрацювала, вночі підрозділи, призначені для охорони, залишили райони навколо Старомар'ївки і зайняли свої старі позиції", — зазначив український командир.

/ ОТУ " Схід"

За його словами, "ніякого захоплення або бажання просунутися вперед ніхто не виявляв". Інші трактування події він назвав "фейком і вигадками опонентів".

Брижинський зазначив, що населення зустріло українських солдатів дуже позитивно.

"В цілому вони кажуть, що хочуть, щоб вже було якесь рішення - або там, або тут. І взагалі були налаштовані дуже позитивно-думали, що це вже назавжди, що українська влада бере під контроль цей населений пункт", — розповів він.

За словами комбрига, бойовики "ДНР" використовували проти українських військових нарізну ствольну артилерію для того, щоб вибити їх з населеного пункту.

Крім того, Брижинський заявив, що саме він звернувся до командування з проханням застосувати безпілотник турецького виробництва Bayraktar.

"Я знав, що в нашій смузі працює Bayraktar, тому звернувся до командування ООС з проханням підтримати нас вогневими засобами. І я дуже вдячний керівництву Збройних сил, що швидко було прийнято рішення на застосування Bayraktar", - додав Брижинський.

Звільнення Старомарьевки: що відомо

Раніше повідомлялося. що українські військові повернули контроль над населеним пунктом Старомар'ївка у Донецькій області, який знаходиться в "сірій" зоні лінії зіткнення.

Повідомляється, що ввечері 25 жовтня українські військові увійшли в цей населений пункт і закріпили там свої позиції.

Пізніше штаб Операції об'єднаних сил спростував інформацію про захоплення українськими військовослужбовцями села Старомар'ївка, розташованого на тимчасово окупованих територіях Донецької області.