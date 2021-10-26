ЗСУ взяли під контроль окуповане село на Донбасі: в "ДНР" закотили істерику

/ don.gp.gov.ua

Українські військові повернули контроль над населеним пунктом Старомар'ївка в Донецької області, який знаходиться в "сірій" зоні лінії зіткнення.

Джерело Бабеля з Міністерства оборони України підтвердило ці відомості.

Повідомляється, що ввечері 25 жовтня українські військові увійшли в цей населений пункт і закріпили там свої позиції.

Ситуація біля Гранітного: що відомо

Шість житлових будинків пошкоджено в селищі Гранітне Волноваського району Донецької області внаслідок мінометного обстрілу з боку російських найманців у вівторок, повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

"26 жовтня 2021 року близько 10:10 представники незаконних збройних формувань РФ здійснили мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району. Під час обстрілу пошкоджено шість житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення немає. Обстріл мирного селища окупаційним контингентом Росії триває, після чого буде проведено першочергові слідчі (розшукові) дії", - йдеться у повідомленні.

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/ don.gp.gov.ua

Під процесуальним керівництвом Волноваської окружної прокуратури Донецької області триває досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що українські військові зайняли село і знаходяться там.

"Вдалося зв'язати по телефону зі своїми родичами зі Старомар'ївки. Ті дали зрозуміти, що ніхто нікуди не пішов. Вони як і раніше в селі", - цитує телеграм-канал Донбас-вирішує місцевого жителя.

/ don.gp.gov.ua

Цю інформацію підтверджують ресурси бойовиків.

"Була зроблена спроба зайняти знаходиться на лінії зіткнення сторін населений пункт Старомар'ївка в Тельманівському районі", - пишуть ресурси "ДНР".

Що відомо про звільнене селище на Донбасі

Селище Старомар'ївка, яке розташоване неподалік від села Гранітне біля річки Кальміус. До початку бойових дій у 2014 році через річку проходив міст, проте пізніше він був підірваний. Зараз обидва населені пункти з'єднує пішохідний міст, завдяки якому жителі Старомар'ївки могли ходити в Гранітне за продуктами або за медичною допомогою. Крім цього місцеві діти відвідували школи на підконтрольній території.

Ситуація в зоні ООС

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі двоє українських військових отримали поранення, зафіксовано 4 порушення режиму тиші з боку російських найманців. З початку поточної доби противник одного разу порушив режим припинення вогню, повідомили в прес-центрі штабу ООС.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення, ще один отримав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Військові перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я обох-задовільний", - сказано в ранковому зведенні.

Противник 4 рази порушив режим тиші. Біля Кам'янки обстріл здійснювався з мінометів калібру 82-мм.поблизу Пісків противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. У напрямку Золотого - 4 був здійснений обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.