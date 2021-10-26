УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ взяли під контроль окуповане село на Донбасі: в "ДНР" закотили істерику

26 жовтня 2021, 16:57

Українські військові увійшли в населений пункт Старомар'ївка і закріпили там свої позиції.

/ don.gp.gov.ua

Українські військові повернули контроль над населеним пунктом Старомар'ївка в Донецької області, який знаходиться в "сірій" зоні лінії зіткнення.

Джерело Бабеля з Міністерства оборони України підтвердило ці відомості.

Повідомляється, що ввечері 25 жовтня українські військові увійшли в цей населений пункт і закріпили там свої позиції.

Ситуація біля Гранітного: що відомо

Шість житлових будинків пошкоджено в селищі Гранітне Волноваського району Донецької області внаслідок мінометного обстрілу з боку російських найманців у вівторок, повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

"26 жовтня 2021 року близько 10:10 представники незаконних збройних формувань РФ здійснили мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району. Під час обстрілу пошкоджено шість житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення немає. Обстріл мирного селища окупаційним контингентом Росії триває, після чого буде проведено першочергові слідчі (розшукові) дії", - йдеться у повідомленні.

Реклама
/ don.gp.gov.ua

Під процесуальним керівництвом Волноваської окружної прокуратури Донецької області триває досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що українські військові зайняли село і знаходяться там.

"Вдалося зв'язати по телефону зі своїми родичами зі Старомар'ївки. Ті дали зрозуміти, що ніхто нікуди не пішов. Вони як і раніше в селі", - цитує телеграм-канал Донбас-вирішує місцевого жителя.

/ don.gp.gov.ua

Цю інформацію підтверджують ресурси бойовиків.

"Була зроблена спроба зайняти знаходиться на лінії зіткнення сторін населений пункт Старомар'ївка в Тельманівському районі", - пишуть ресурси "ДНР".

Що відомо про звільнене селище на Донбасі

Селище Старомар'ївка, яке розташоване неподалік від села Гранітне біля річки Кальміус. До початку бойових дій у 2014 році через річку проходив міст, проте пізніше він був підірваний. Зараз обидва населені пункти з'єднує пішохідний міст, завдяки якому жителі Старомар'ївки могли ходити в Гранітне за продуктами або за медичною допомогою. Крім цього місцеві діти відвідували школи на підконтрольній території.

false

Ситуація в зоні ООС

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі двоє українських військових отримали поранення, зафіксовано 4 порушення режиму тиші з боку російських найманців. З початку поточної доби противник одного разу порушив режим припинення вогню, повідомили в прес-центрі штабу ООС.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення, ще один отримав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Військові перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я обох-задовільний", - сказано в ранковому зведенні.

Противник 4 рази порушив режим тиші. Біля Кам'янки обстріл здійснювався з мінометів калібру 82-мм.поблизу Пісків противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. У напрямку Золотого - 4 був здійснений обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

viber
Зараз ви переглядаєте новину «ЗСУ взяли під контроль окуповане село на Донбасі: в "ДНР" закотили істерику». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Коли День бабусь в Україні в 2021 році та інші свята сім'їКоли День бабусь в Україні в 2021 році та інші свята сім'ї Геомагнітна буря атакує сьогодні, 25 жовтня 2021: як впоратися із ударомГеомагнітна буря атакує сьогодні, 25 жовтня 2021: як впоратися із ударом Любовний гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: весілля, помста суперників або зрадаЛюбовний гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: весілля, помста суперників або зрада Власова шокувала еротичним номером на столі перед суддями "Танців з зірками" і вилетіла з шоуВласова шокувала еротичним номером на столі перед суддями "Танців з зірками" і вилетіла з шоу Холод невимовний: Україну накриває арктичний циклон, погода зміниться до невпізнанняХолод невимовний: Україну накриває арктичний циклон, погода зміниться до невпізнання

Останні новини

17:12

Померла на очах у медиків: в Одесі "швидка" годинами шукала місце в лікарні для хворих на COVID

17:04

На Закарпатті живе наймолодша породілля в Україні: скільки дівчинці років

16:57

ЗСУ взяли під контроль окуповане село на Донбасі: в "ДНР" закотили істерику Відео

16:46

В Україну з РФ завезли "отруйну" гречку: що знайшли у крупі

16:30

Магнітні бурі в листопаді 2021: графік небезпечних для судин днів Відео

Реклама
16:20

Без маски світить великий штраф: в Україні почалися масові карантинні рейди Відео

16:02

Проти Ківи порушено ще одну кримінальну справу: що цього разу Відео

16:02

Знаменитості, які раніше були разом: ТОП-8 несподіваних зіркових пар

16:00

Потужний удар по коронавірусу: у Моршині немає пацієнтів з COVID-19 у лікарнях

15:49

В Україні з'явився реєстр педофілів: фігурантів зі списку не візьмуть на роботу в школи та дитсадки

15:47

Найсмачніший цибулевий суп від відомого шеф-кухаря: готувати всього 20 хвилин Відео

15:35

86-річний пенсіонер повісився, після того як виявив дружину мертвою: деталі трагедії в Кривому Розі

15:34

Підтримка падає, але позиції залишаються: президентський рейтинг з новими цифрами, але старою суттю

15:00

Гороскоп на 27 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: виграш в лотерею або любов всього життя Відео

14:57

В Україні третя хвиля коронавірусу побила рекорди історичного максимуму континенту Відео

14:49

"Інформація неправдива": НКРЕКП відреагувала на скандальні плани облгазів Відео

14:46

Повернули скіфське золото - повернемо і Крим: Кулеба заявив про фіаско РФ і рішучі плани України Відео

14:44

Рейтинг партій: Слузі народу наступає на п'яти не лише Європейська солідарність

14:40

"Українці – специфічні, мають 200 разів почути": медик наголосив на важливості пропаганди вакцинації Відео

14:35

На Львівщині дворічна дівчинка позбулася пальців, засунувши руку в м'ясорубку Відео

Реклама
14:21

Наймодніші пальта зима 2021 2022, які дозволять в лютий мороз виглядати приголомшливо Фото Відео

14:07

"Часто думаю про вас": Кличко зворушливо звернувся до свого покійного тренера

14:07

Гороскоп на листопад 2021: фінансовий успіх, підступи недругів або подвійний роман Відео

13:44

Виживає один з десяти: моторошні фото COVID-реанімації на Закарпатті

13:40

Хеллоуїн 2021: шпалери на робочий стіл і страшні картинки до свята

13:31

Загроза тотального локдауну і 70% областей у червоній зоні: названо сценарій карантину в Україні Відео

13:29

Володимир Остапчук показав сестру-двійняшку і повторив фото 35-річної давності

13:26

Справа "скіфського золота": Україна здобула перемогу в суді, РФ готує "удар у відповідь" Відео

13:19

Трагедія в Польщі: молодий студент з України розбився на смерть, зірвавшись з висоти

13:18

"Він контужений": Рабінович розповів, чим Кива такий цінний для партії ОПЗЖ Відео

13:04

На Львівщині за програмою Зеленського відбудують 37 мостів "Малого Карпатського кола", 6 зараз у роботі

12:47

Українцям пообіцяли різке потепління: коли та де чекати нове "бабине літо" Відео

12:46

"Я такого ще не бачив": лікар про нову мутацію "Дельти", який потрапив до України з Британії

12:45

Світлана Лобода в білосніжній весільній сукні заінтригувала фанатів

12:42

Українські поліцейські отримають "ковідні" значки: для чого вони потрібні Відео

12:23

Вихідні в листопаді 2021 в Україні: коли і скільки будемо відпочивати

12:15

Ляшко заявив, що в Україні немає доведених випадків смерті від щеплення проти COVID-19 Відео

12:11

Гарбуз на Хеллоуїн своїми руками: як зробити найстрашнішу Відео

11:59

Китай стрімко атакує коронавірус: де знову вирує інфекція Відео

11:51

Інфекціоніст пояснила, кому точно знадобиться третя доза COVID-вакцини Відео

Реклама
11:18

На грудях Злати Огневич палає фенікс: співачка зважилася на татуювання

11:17

Новий тариф Нафтогазу: ПОН у жовтні-листопаді змінить ціни для споживачів Відео

11:07

15-літній сів за кермо джипа: подробиці жахливої ДТП на Херсонщині, що забрала життя чотирьох людей Відео

10:56

Місячний календар стрижок і процедур краси на тиждень 25-31 жовтня: кращі дні

10:47

Ризик нестачі персоналу: у МОЗ сказали, чому щеплення від COVID-19 для медиків не обов'язкове Відео

10:24

Посилення карантину: в Україні розширили "червону" зону Відео

10:05

У Харкові горе-мати в прямому ефірі Instagram побила 4-річну дитину: хлопчика госпіталізували

09:45

На українців чекає новий стрибок тарифів на електроенергію: експерт пояснив "безнадію" Відео

09:34

Місячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцність

09:21

Коронавірус в Україні 26 жовтня: новий антирекорд смертності та понад 19 тисяч заражень Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти