Starlink обмежили на швидкості понад 160 км/год, низку місій зірвано — Стрененко

SpaceX вночі обмежила роботу Starlink. Сергій Стерненко пов’язує це з рішенням Білого дому.

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Starlink обмежили на швидкості понад 160 км/год - зірвано низку місій / Колаж: Главред, фото: 1-й обрСпН імені Івана Богуна, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Стерненка:

Starlink вночі втрачав зв'язок на швидкості понад 160 км/год

Через збій зірвано низку важливих місій

Звичайні термінали працюють

Термінали Starlink цієї ночі перестали підтримувати з'єднання під час руху на швидкості понад 160 км/год. Ймовірно, SpaceX ввела обмеження на прохання адміністрації президента США Дональда Трампа, тоді як звичайні термінали супутникового зв’язку наразі функціонують, повідомляє волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Наслідки нічного збою одразу позначилися на роботі. Про масштаби втрат волонтер не уточнює, однак підкреслює їхню серйозність.

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"Внаслідок цього було зірвано низку важливих місій", - підкреслив Стерненко.

Офіційних заяв SpaceX або американської адміністрації щодо нових обмежень на момент публікації немає.

Стерненко додав, що Україна не атакувала останніми днями російські нафтопереробні заводи та енергетичну інфраструктуру, як просив президент США.

"Але Трамп шукав будь-яку нагоду завдати удару по нашій обороноздатності, і він це зробив, незважаючи на те, що ми дотримувалися його вимог. Сьогодні вночі (і вчора теж) ми не отримували повідомлень про балістичну загрозу. Також почалися часткові обмеження в роботі Starlink. Отже, чи повинні ми й надалі не завдавати ударів по російських НПЗ? Питання риторичне", - зазначив він.

Від 90 до 160 км/год: як SpaceX вже обмежувала Starlink

Обмеження швидкості для Starlink в Україні - не новина. Наприкінці січня 2026 року, після появи російських ударних дронів, керованих через Starlink, SpaceX спільно з фахівцями Міноборони України запровадила тимчасові надзвичайні обмеження в роботі терміналів, повідомляла АрміяInform. Тоді йшлося про поріг на рівні 75 км/год, оскільки російські ударні БПЛА рухаються значно швидше. Інші джерела вказували на відключення при швидкості понад 90 км/год.

"Я не можу публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться і буде зроблено, але всі ці дії спрямовані на одну мету: захист мешканців нашої країни (як військових, так і цивільних) та наших об’єктів інфраструктури від загрози з боку ударних БПЛА противника", - говорив тоді радник міністра оборони України Сергій ("Флеш").

Побічний ефект цих нововведень тоді відчули й українські користувачі, за що радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов публічно вибачився.

"Для безпеки країни зараз це дуже важливі й необхідні заходи", - підкреслював Бескрестнов.

Згодом на зміну обмеженням швидкості прийшла система "білого списку": на фронті масово відключилися термінали, не внесені до нього, і росіяни залишилися без зв’язку.

Пізніше країна-агресор знайшла рішення. Після блокування окупантами систем супутникового зв’язку Starlink армія РФ почала масово постачати на лінію бойового зіткнення супутникові термінали "Спіріт-030".

​Starlink / Інфографіка: Главред ​

Використання Starlink для ударів по РФ

У серпні видання The Atlantic писало про те, що Ілон Маск відмовився дозволити Україні використовувати супутникову систему Starlink для нанесення ударів по цілях на території країни-агресора Росії.

Пізніше Financial Times повідомляло з посиланням на джерела, що Маск не проти надати Україні дозвіл на використання Starlink для роботи безпілотників за межами країни, але відповідний дозвіл має стати частиною політичного рішення, ухваленого адміністрацією президента США.

Україна розробляє аналог Starlink - що відомо

У жовтні президент Володимир Зеленський розповів, що наразі триває робота над українською супутниковою системою, аналогічною Starlink.

Водночас президент наголосив, що було б справедливо надати Україні можливість використання супутникового інтернету Starlink для нанесення ударів по РФ.

"Чому справедливо? Тому що ми знаємо, що деякі держави ділитимуться з Росією відповідними технологіями наприкінці цього року, на початку наступного", - пояснив він.

Він додав, що Україна вдячна за технології, що працюють: "Ми давали відповідні сигнали про те, навіщо нам продовження цієї програми, адже китайці поділяться з Росією".

Маск підтримав випади Трампа на адресу Зеленського

Американський бізнесмен і засновник компанії SpaceX Ілон Маск синхронізував свої заяви з риторикою Дональда Трампа, фактично закликавши до зміни керівництва в Україні.

Маск долучився до обговорення під публікацією акаунта Rapid Response 47, де було розміщено відео з висловлюваннями Трампа. Зокрема, президент США стверджував, що Володимир Зеленський "міг припинити цю війну багато-багато разів", але не робить цього, а також критикував українські удари по російських НПЗ, заявляючи, що вони створюють проблеми з паливом у всьому світі.

Реагуючи на слова Трампа, мільярдер написав:

"Зеленський зайшов занадто далеко".

В іншому коментарі на цю ж тему Маск прямо підтримав ідею зміни керівництва в Києві:

"Я згоден, настав час Україні знайти нового лідера".

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Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня по 15 липня 2026 року - радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

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