Маск може надати Україні важливу допомогу для ударів по РФ, але є умова

Важливе для України рішення залежить не лише від власника SpaceX.

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Якщо Трамп підтримає рішення, Україна отримає більше можливостей / Колаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Коротко:

Ілон Маск може дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по РФ

Для отримання дозволу Білий дім має прийняти політичне рішення

Ілон Маск не проти надати Україні дозвіл на використання Starlink для роботи безпілотників поза межами країни, зокрема, під час операцій на території країни-агресора Росії.

Однак американський підприємець висунув умову. Як повідомляє видання Financial Times із посиланням на поінформовані джерела, Маск зауважив, що відповідний дозвіл має стати частиною політичного рішення, ухваленого адміністрацією президента США.

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"Маск раніше сказав Федорову, що він готовий дозволити Україні використовувати безпілотники, оснащені Starlink, за межами свого кордону для ураження російських цілей. Однак Маск сказав Україні, що це рішення є політичним і має бути прийняте в Білому домі", - йдеться у статті.

Тому доля роботи супутникових терміналів на українських дронах поза межами країни залежить не тільки від позиції власника SpaceX, але й від президента США Дональда Трампа.

Starlink / Інфографіка: Главред

Чому Starlink критичний для далекобійних ударів України

Українські військові масово застосовують Starlink для забезпечення зв'язку на фронті. Термінали системи дають змогу підтримувати комунікацію та обмінюватися даними навіть там, де традиційна інфраструктура пошкоджена або відсутня повністю.

Для далекобійних безпілотників доступ до системи поза українською територією має окреме значення. Супутниковий канал здатен забезпечувати керування апаратами та передачу даних на значній відстані від місця запуску.

РФ готує власний аналог Starlink

Главред писав, що за словами фахівця з радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова, Росії потрібно від 12 до 15 вильотів ракетоносія "Союз-2.1б", щоб сформувати на орбіті базове угруповання супутників мережі "Рассвет" - російського аналога Starlink, який окупанти планують задіяти у війні проти України.

Обидва попередні пуски в межах цієї програми РФ провела з космодрому "Плесецьк", використовуючи "Союз-2.1б" як носій. Теоретично Москва має ще два майданчики для виведення апаратів на орбіту - "Байконур" і "Східний".

Використання Україною Starlink - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що раніше Ілон Маск відмовлявся дозволити Україні використовувати супутникову систему Starlink для наведення ударів по цілях на території.

Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням допомогти отримати згоду Ілона Маска на розширення можливостей використання системи супутникового зв’язку Starlink.

Раніше стало відомо, що у 2026 році Україна отримала перший за три роки відчутний територіальний зсув - і стався він після того, як російські війська втратили доступ до тисяч терміналів Starlink, які використовували для координації дій на фронті.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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