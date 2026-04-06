РФ знайшла заміну Starlink: ЗСУ вперше знищили секретний супутниковий термінал РФ

Росіяни почали почали поставляти на фронт термінали "Спирит-030", вони мобільніші та менш помітні для розвідки.

Росіяни знайшли заміну Starlink на фронті

Головне:

Після блокування "Старлінків" окупанти почали поставляти на фронт термінали "Спирит-030"

Нові термінали "Спирит-030" - мобільні, їх можна переносити

Пілоти 414 бригади СБС вперше знайшли такий термінал і знищили його

Після блокування окупантам систем супутникового зв’язку Starlink, армія РФ стала масово постачати на лінію бойового зіткнення супутникові термінали "Спирит-030".

Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій та радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Після того, як ми позбавили ворога "Старлінка", питання супутникового зв’язку стало для росіян надзвичайно актуальним.Існуючі термінали російського супутникового інтернету мають дуже великі антени, і ми їх миттєво виявляємо та знищуємо", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив "Флеш", на передову почали масово постачати термінали супутникового інтернету Спирит-030. Нові термінали "Спирит-030" - мобільні, їх можна переносити. Також вони працюють із геостаціонарним супутником зв'язку, що дозволяє використовувати антени не 90 см у діаметрі, а 30 см.

Пілоти 414 бригади Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра" вперше знайшли перший такий термінал супутникового зв'язку і знищили його.

Як повідомляв Главред, у березні 2026 року наступальна активність армії РФ помітно скоротилася і досягла мінімального рівня з початку повномасштабної війни в Україні. За оцінками аналітиків ISW, за весь березень військам РФ вдалося просунутися лише на 23 квадратних кілометри, тобто нинішні темпи стали найнижчими щонайменше з осені 2023 року.

Нагадаємо, Сили оборони України нарощують інтенсивність дій і формують нові інструменти впливу на полі бою, завдаючи ударів різного рівня, від тактичного до стратегічного, по російських військах. За оцінками аналітиків, активні контратаки ЗСУ вже могли зірвати плани Кремля щодо масштабного наступу, який РФ готувала на весняно-літній період 2026 року, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Незважаючи на атаки з боку Росії, 31 березня та 1 квітня українські сили змогли просунутися на Слов’янському напрямку та поблизу Костянтинівки. Водночас окупанти не припиняють спроб проникнення невеликими групами.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

