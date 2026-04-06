Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ знайшла заміну Starlink: ЗСУ вперше знищили секретний супутниковий термінал РФ

Інна Ковенько
6 квітня 2026, 08:42
Росіяни почали почали поставляти на фронт термінали "Спирит-030", вони мобільніші та менш помітні для розвідки.
Росіяни знайшли заміну Starlink на фронті
Росіяни знайшли заміну Starlink на фронті / Колаж: Главред

Головне:

  • Після блокування "Старлінків" окупанти почали поставляти на фронт термінали "Спирит-030"
  • Нові термінали "Спирит-030" - мобільні, їх можна переносити
  • Пілоти 414 бригади СБС вперше знайшли такий термінал і знищили його

Після блокування окупантам систем супутникового зв’язку Starlink, армія РФ стала масово постачати на лінію бойового зіткнення супутникові термінали "Спирит-030".

Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій та радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

відео дня

"Після того, як ми позбавили ворога "Старлінка", питання супутникового зв’язку стало для росіян надзвичайно актуальним.Існуючі термінали російського супутникового інтернету мають дуже великі антени, і ми їх миттєво виявляємо та знищуємо", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив "Флеш", на передову почали масово постачати термінали супутникового інтернету Спирит-030. Нові термінали "Спирит-030" - мобільні, їх можна переносити. Також вони працюють із геостаціонарним супутником зв'язку, що дозволяє використовувати антени не 90 см у діаметрі, а 30 см.

Пілоти 414 бригади Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра" вперше знайшли перший такий термінал супутникового зв'язку і знищили його.

РФ знайшла заміну Starlink: ЗСУ вперше знищили секретний супутниковий термінал РФ
Starlink / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, у березні 2026 року наступальна активність армії РФ помітно скоротилася і досягла мінімального рівня з початку повномасштабної війни в Україні. За оцінками аналітиків ISW, за весь березень військам РФ вдалося просунутися лише на 23 квадратних кілометри, тобто нинішні темпи стали найнижчими щонайменше з осені 2023 року.

Нагадаємо, Сили оборони України нарощують інтенсивність дій і формують нові інструменти впливу на полі бою, завдаючи ударів різного рівня, від тактичного до стратегічного, по російських військах. За оцінками аналітиків, активні контратаки ЗСУ вже могли зірвати плани Кремля щодо масштабного наступу, який РФ готувала на весняно-літній період 2026 року, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Незважаючи на атаки з боку Росії, 31 березня та 1 квітня українські сили змогли просунутися на Слов’янському напрямку та поблизу Костянтинівки. Водночас окупанти не припиняють спроб проникнення невеликими групами.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

лінія фронту Starlink Сергій Флеш Бескрестнов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дизель подорожчав до історичного максимуму: які ціни на АЗС 6 квітня

Дизель подорожчав до історичного максимуму: які ціни на АЗС 6 квітня

09:51Економіка
РФ знайшла заміну Starlink: ЗСУ вперше знищили секретний супутниковий термінал РФ

РФ знайшла заміну Starlink: ЗСУ вперше знищили секретний супутниковий термінал РФ

08:42Війна
РФ атакувала багатоповерхівку в Одесі: під завалами можуть бути люди

РФ атакувала багатоповерхівку в Одесі: під завалами можуть бути люди

06:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Китайський гороскоп на сьогодні, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на сьогодні, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти