Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Путін із Трампом хочуть "дотиснути Україну": генерал попередив про найгірший сценарій

Олексій Тесля
13 жовтня 2026, 22:56
google news Підпишіться
на нас в Google
Відсутність розвідувальних даних може суттєво погіршити можливості щодо захисту повітряного простору.
Ракетний удар, Ту-95МС
Росія завдає ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія ​

Головне із заяв Романенка:

  • Україна не зможе самостійно вражати далекобійними засобами цілі РФ
  • Відсутність розвідданих суттєво погіршує можливості захисту повітряного простору

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що відсутність завчасного попередження про запуск балістичних ракет РФ свідчить про тривожні зміни.

За його словами, раніше Україна отримувала подібні відомості головним чином від США, які мають у своєму розпорядженні технічні засоби для виявлення ракетних пусків.

відео дня

"Ймовірно, що Трамп разом із Путіним хочуть нас дотиснути. П’ять балістичних ракет, що долетіли до Києва, вказують на те, що, на жаль, у цьому сенсі їм дещо вдалося. Як таке могло статися? Розвідувальні дані про запуски балістичних ракет з території Росії можуть нам надавати лише американці. А отримувати інформацію про те, що балістична ракета вже летить, а тим більше, як зазначалося, що це була ракета С-400, - найгірший для нас варіант", - розповідає він.

Генерал-лейтенант також звернув увагу на можливі наслідки припинення американської розвідувальної підтримки. За його оцінкою, це може серйозно обмежити можливості України як під час нанесення дальнобійних ударів по російських об’єктах, так і під час відбиття повітряних атак.

"Україна не зможе ефективно й точно завдавати ударів далекобійними засобами по цілях противника на території РФ. І це проблема. Також відсутність розвідувальних даних може суттєво погіршити наші можливості у захисті неба. Ми будемо пропускати все. Скільки Путін запустить балістичних ракет, стільки й прилетить. На жаль, такі невтішні реалії", - каже він.

Росія планує масштабні атаки на енергосистему України

За інформацією The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль представив європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план ударів по енергетичній інфраструктурі. Документ, який потрапив у розпорядження видання, передбачає застосування до 1000 ракет, дронів та авіабомб для ураження підстанцій, ГЕС, ТЕС та котелень.

Окремий пункт плану, як стверджується, стосується виведення з ладу трьох діючих українських АЕС. Для цього Росія може атакувати відкриті розподільні пристрої, що з’єднують атомні станції з енергосистемою країни та розташовані менш ніж за одну милю від реакторів.

Як писав "Главред", раніше під ударами опинилися 13 регіонів України. Зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

Читайте також:

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва обстріли Ігор Романенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Знову без попередження: РФ вдарила балістикою по Києву, є влучання - деталі

Знову без попередження: РФ вдарила балістикою по Києву, є влучання - деталі

23:18Україна
Росія готує новий небезпечний удар по Україні: названо цілі та терміни атаки

Росія готує новий небезпечний удар по Україні: названо цілі та терміни атаки

22:19Війна
Україна готова до переговорів, але є умова щодо Росії: заява Зеленського

Україна готова до переговорів, але є умова щодо Росії: заява Зеленського

20:31Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні рибака за 53 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні рибака за 53 с

Прибирати опале листя восени більше не потрібно: агроном назвав краще рішення

Прибирати опале листя восени більше не потрібно: агроном назвав краще рішення

Як одягати гачки на штори: помилка, через яку утворюються нерівні складки

Як одягати гачки на штори: помилка, через яку утворюються нерівні складки

Ледь не померла сама і втратила доньку: у родині Ірини Федишин сталося горе

Ледь не померла сама і втратила доньку: у родині Ірини Федишин сталося горе

Помер зірка "Ліги сміху" Олександр "Вєня" Венедчук - що відомо

Помер зірка "Ліги сміху" Олександр "Вєня" Венедчук - що відомо

Останні новини

23:18

Знову без попередження: РФ вдарила балістикою по Києву, є влучання - деталі

23:00

Три знаки зодіаку стануть щасливішими: хто відчує приємні зміни

22:56

Путін із Трампом хочуть "дотиснути Україну": генерал попередив про найгірший сценарій

22:38

"Харизматичний військовий лідер" із перспективами: що пише Al Jazeera про Кирила Буданова

22:34

"Вирішили пожити окремо": Майкл Дуглас розповів, як ледь не втратив Кетрін Зету-Джонс

Вибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і СШАВибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і США
22:22

Радіатори запрацюють на повну: одна помилка заважає швидко обігріти весь будинокВідео

22:19

Росія готує новий небезпечний удар по Україні: названо цілі та терміни атаки

21:51

Тест на IQ: потрібно знайти цифру 6 серед дев’яток за 9 секунд

21:35

Вибір крему для обличчя під час опалювального сезону: що шукати на етикетці

Реклама
21:26

Ледь не померла сама і втратила доньку: у родині Ірини Федишин сталося горе

21:01

США не попередили Україну про удар балістики РФ: у Politico дізналися причину

20:45

Фінал 2026 року змінить усе: 4 знаки зодіаку, на яких чекає прорив

20:31

Україна готова до переговорів, але є умова щодо Росії: заява Зеленського

20:19

Заміна дорогим добривам: який сидерат варто посіяти до кінця жовтня

20:13

Помер зірка "Ліги сміху" Олександр "Вєня" Венедчук - що відомоФото

20:03

Чому жінки раніше носили косу: ось що насправді показувала зачіска

19:56

Потьмянілі штори знову стануть білосніжними: простий спосіб без зайвих витратВідео

19:55

Як вимикатимуть світло 14 жовтня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

19:42

Навіщо викопувати герань восени та підвішувати корінням вгору - бабусин метод

19:26

Чи припинили США передавати розвіддані Україні - Трамп зробив заяву

Реклама
19:17

У Росії масштабно палає великий завод: площа пожежі зросла до 9000 м² - деталіФото

19:10

Трамп на межі імпічменту: Андрусів пояснив, як Конгрес може усунути президента СШАПогляд

18:56

РФ може здійснити ракетний удар протягом 48 годин: монітори назвали цілі

18:54

У США "кастінг" на місце наступника Трампа: названо ймовірні кандидатури

18:41

"На Росію чекає важка зима": військовий розповів про показовий удар ЗСУ

18:26

Плита сяятиме чистотою: з хитрим трюком старий жир більше не проблемаВідео

18:25

Спатифілум знову вкриється білими квітами: що порібно зробити в жовтні

18:10

Чому не варто віджимати чайний пакетик: прикрий секрет усередині чашки

17:49

Які зубчики часнику дадуть кращий урожай: "золоте" правило, що знають не всіВідео

17:48

Що потрібно встигнути зробити в саду до середини жовтня: 4 важливі справи

17:47

"Такі злі": дочка путініста Кіркорова публічно зірвалася через зовнішність

17:33

Ситуація загострюється: окупанти просунулися одразу на трьох ключових ділянках фронту

17:27

Зайве навантаження чи розвиток: чи варто навчати дитину двох мов одночасно

17:22

Реактивні БПЛА атакували Львівщину: пошкоджено будинки, є постраждалі

17:19

Навіщо класти мило в морозильник: дивний трюк шведських господинь

17:11

Росія готує наступ в двох прикордонних областях: які населені пункти під загрозою

17:07

"Бажаємо всім миру": Гайтана засвітила доньку і звернулася до українців

16:54

Ламінат відходить у минуле: яке покриття не боїться води і прослужить довше

16:53

Килими у вітальні різко втрачають популярність: що прийшло їм на зміну

16:49

Посадка в жовтні — тінь за пару років: 7 дерев із найшвидшим ростом

Реклама
16:39

Зростання продажів до 47%: EVA та ICE підсумували результати спільної кампанії "Італійські тижні"

16:24

Гучне повернення моди 60-х: блогерка розкрила б'юті-тренди осені 2026Відео

16:15

Чи допоможе угода Трампа з Путіним завершити війну: в Кремлі зробили гучну заяву

15:58

Долар рекордно подорожчав, євро і злотий злетіли: курс валют на 14 жовтня

15:55

Від подряпин на ламінаті не залишиться й сліду: як самостійно врятувати покриття

15:37

Прибирати опале листя восени більше не потрібно: агроном назвав краще рішенняВідео

15:37

Не лише крупи: які продукти треба зберігати у скляних банках

15:27

У 61 рік виглядає молодше за свої роки: Асія Ахат розповіла про догляд за собою

15:21

Куди зник Стас Шурінс: співак несподівано вийшов на звʼязок

15:19

Батарея прогріє кімнату в рази швидше: яку одну річ потрібно прибрати

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти