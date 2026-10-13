Путін із Трампом хочуть "дотиснути Україну": генерал попередив про найгірший сценарій

Відсутність розвідувальних даних може суттєво погіршити можливості щодо захисту повітряного простору.

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Росія завдає ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія ​

Головне із заяв Романенка:

Україна не зможе самостійно вражати далекобійними засобами цілі РФ

Відсутність розвідданих суттєво погіршує можливості захисту повітряного простору

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що відсутність завчасного попередження про запуск балістичних ракет РФ свідчить про тривожні зміни.

За його словами, раніше Україна отримувала подібні відомості головним чином від США, які мають у своєму розпорядженні технічні засоби для виявлення ракетних пусків.

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"Ймовірно, що Трамп разом із Путіним хочуть нас дотиснути. П’ять балістичних ракет, що долетіли до Києва, вказують на те, що, на жаль, у цьому сенсі їм дещо вдалося. Як таке могло статися? Розвідувальні дані про запуски балістичних ракет з території Росії можуть нам надавати лише американці. А отримувати інформацію про те, що балістична ракета вже летить, а тим більше, як зазначалося, що це була ракета С-400, - найгірший для нас варіант", - розповідає він.

Генерал-лейтенант також звернув увагу на можливі наслідки припинення американської розвідувальної підтримки. За його оцінкою, це може серйозно обмежити можливості України як під час нанесення дальнобійних ударів по російських об’єктах, так і під час відбиття повітряних атак.

"Україна не зможе ефективно й точно завдавати ударів далекобійними засобами по цілях противника на території РФ. І це проблема. Також відсутність розвідувальних даних може суттєво погіршити наші можливості у захисті неба. Ми будемо пропускати все. Скільки Путін запустить балістичних ракет, стільки й прилетить. На жаль, такі невтішні реалії", - каже він.

Росія планує масштабні атаки на енергосистему України

За інформацією The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль представив європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план ударів по енергетичній інфраструктурі. Документ, який потрапив у розпорядження видання, передбачає застосування до 1000 ракет, дронів та авіабомб для ураження підстанцій, ГЕС, ТЕС та котелень.

Окремий пункт плану, як стверджується, стосується виведення з ладу трьох діючих українських АЕС. Для цього Росія може атакувати відкриті розподільні пристрої, що з’єднують атомні станції з енергосистемою країни та розташовані менш ніж за одну милю від реакторів.

Як писав "Главред", раніше під ударами опинилися 13 регіонів України. Зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

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Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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