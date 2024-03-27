Чи можуть війська РФ піти на Харків або Київ: генерал Ходжес пояснив ситуацію

Російські окупанти використовують ситуацію із затримкою військової допомоги Україні від Заходу, щоб посилити свої атаки, сказав генерал зі США Бен Ходжес.

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У росіян немає угруповання, яке могло б піти в напрямку Києва або Харкова - Ходжес / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

В окупантів агресора Росії наразі немає мобільних груп, які здатні були б рухатися в напрямку Харкова або Києва. Ворожі сили не можуть здійснити прорив, але вони ведуть війну на виснаження. Про це заявив колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі Бен Ходжес.

В ефірі Громадське радіо він розповів про те, що війська противника не можуть піти на прорив у напрямку великих міст.

"Я не бачу в них великого мобільного угруповання, яке могло б закріпити їхній наступ під Авдіївкою, яке могло б рушити в напрямку Харкова, Києва чи інших великих міст, як це робила стара радянська доктрина з оперативно-маневровими групами", - зазначив Ходжес. відео дня

Також він додав, що у військ РФ навряд чи є логістика, яка дозволила б організувати просування бронетанкових з'єднань. Ворог "просто штовхає людей у м'ясорубку". При цьому в окупантів є артилерійські боєприпаси.

"Я не впевнений, що у них вона (необхідна логістика) є, навіть якщо вони продовжуватимуть досягати успіхів на тактичному рівні. Звичайно, я можу помилятися, але я не бачив доказів того, що у них є таке велике з'єднання, яке могло б це зробити", - вважає Ходжес.

Крім того, він вважає, що російська армія "веде застарілу війну на виснаження, намагається задушити українських захисників масою".

"Це триватиме й надалі. Але це відрізняється від прориву", - підкреслив Бен Ходжес.

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У ЗСУ попередили про ймовірний великий наступ РФ - командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк сказав, що ворог збирає угруповання чисельністю понад 100 тисяч військ. Можливо, влітку окупанти підуть у наступ на одному з напрямків.

Полковник запасу, військовий експерт Роман Світань зробив прогноз про те, куди РФ спрямує 100 тисяч солдатів. На його думку, окупанти влітку можуть провести військову операцію в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, щоб вийти на їхні адмінкордони.

Росія "сподівається" зібрати 300 тисяч військ і провести операцію з оточення Харкова, написали аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, в окупантів недостатньо сил для проведення таких "заходів".

Хто такий Бен Ходжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

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