Чи можуть війська РФ піти на Харків або Київ: генерал Ходжес пояснив ситуацію

В окупантів агресора Росії наразі немає мобільних груп, які здатні були б рухатися в напрямку Харкова або Києва. Ворожі сили не можуть здійснити прорив, але вони ведуть війну на виснаження. Про це заявив колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі Бен Ходжес.
В ефірі Громадське радіо він розповів про те, що війська противника не можуть піти на прорив у напрямку великих міст.
"Я не бачу в них великого мобільного угруповання, яке могло б закріпити їхній наступ під Авдіївкою, яке могло б рушити в напрямку Харкова, Києва чи інших великих міст, як це робила стара радянська доктрина з оперативно-маневровими групами", - зазначив Ходжес.відео дня
Також він додав, що у військ РФ навряд чи є логістика, яка дозволила б організувати просування бронетанкових з'єднань. Ворог "просто штовхає людей у м'ясорубку". При цьому в окупантів є артилерійські боєприпаси.
"Я не впевнений, що у них вона (необхідна логістика) є, навіть якщо вони продовжуватимуть досягати успіхів на тактичному рівні. Звичайно, я можу помилятися, але я не бачив доказів того, що у них є таке велике з'єднання, яке могло б це зробити", - вважає Ходжес.
Крім того, він вважає, що російська армія "веде застарілу війну на виснаження, намагається задушити українських захисників масою".
"Це триватиме й надалі. Але це відрізняється від прориву", - підкреслив Бен Ходжес.
Загроза нового наступу РФ на Україну - останні новини:
У ЗСУ попередили про ймовірний великий наступ РФ - командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк сказав, що ворог збирає угруповання чисельністю понад 100 тисяч військ. Можливо, влітку окупанти підуть у наступ на одному з напрямків.
Полковник запасу, військовий експерт Роман Світань зробив прогноз про те, куди РФ спрямує 100 тисяч солдатів. На його думку, окупанти влітку можуть провести військову операцію в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, щоб вийти на їхні адмінкордони.
Росія "сподівається" зібрати 300 тисяч військ і провести операцію з оточення Харкова, написали аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, в окупантів недостатньо сил для проведення таких "заходів".
Хто такий Бен Ходжес
Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.
Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.
Інші новини:
- РФ вдарила по житловій забудові: мер Харкова розповів про приліт у місті
- Російська ракета влучила в гуртожиток у Харкові: не було жодного військового
- Загострення ситуації в Харкові: до чого Путін "готує" місто
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред