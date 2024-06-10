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Стало відомо, якою зброєю уразили літаки росіян у Північній Осетії

Яна Ставська
10 червня 2024, 03:36
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Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у бойовій авіації.
Стало відомо, якою зброєю уразили літаки росіян у Північній Осетії
ЗСУ атакували аеродром РФ у Північній Осетії / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

ЗСУ, імовірно, уразили російську авіацію на аеродромі "Моздок" у Північній Осетії, що за близько 1000 км від українського кордону, дроном-камікадзе "Лютий", припускають аналітики Defense Express.

На думку експертів, військовий обʼєкт на такій відстані просто не був прикритий росіянам достатньою кількістю ППО. На опублікованих відео атаки було чути лише поодиноку стрільбу зі стрілецької зброї.

відео дня

Проаналізувавши фото з уламками нібито збитих дронів, аналітики дійшли висновків, що уламки належать БПЛА, які під час зіткнення з ціллю вибухнули самі. Під час збиття "Лютий" має значно менший ступінь фрагментації.

За інформацією ЗМІ, станом на квітень на "Моздоку" фіксувалися 6 одиниць Ту-22М3, чотири Су-24, близько 20 гелікоптерів різних типів.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Удар по "Моздаку" - головне

8 червня українські дрони вперше долетіли до Північної Осетії в РФ, де розташований стратегічний військовий аеродром РФ "Моздок". Відстань до аеродрому від українського кордону становить близько 1000 кілометрів.

Це аеродром, з якого злітають стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, щоб завдавати ударів по Україні.

Пізніше очільник регіону Сергій Меняйло заявив, що в "Моздоку" нібито збито 3 українських безпілотники.

Унаслідок атаки безпілотника було суттєво пошкоджено щонайменше один бомбардувальник Ту-22М3, підтверджують російські пабліки. Ступінь пошкодження не уточнюють, однак зауважують, що на його ремонт може піти щонайменше півроку.

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