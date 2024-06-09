Є серйозне влучання: у Путіна підтвердили удар БПЛА по 'Моздаку'

Військовий об'єкт окупантів прикривали серйозні системи ППО.

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ЗСУ знищують російську авіацію / Колаж Главреда. Фото: Новинарня, російські пабліки

Унаслідок атаки безпілотника по аеродрому окупантів "Моздок" у Північній Осетії було суттєво пошкоджено щонайменше один бомбардувальник Ту-22М3, підтверджують російські пабліки.

У повідомленні пропутінського ресурсу "Кремлівська табакерка" наголошується, що бойовий літак було пошкоджено внаслідок влучання дроном за 200 м від військового об'єкта.

Ще один безпілотник нібито вдалося збити системам ППО.

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Ступінь пошкодження не уточнюють, однак зауважують, що на його ремонт може піти щонайменше півроку.

Окремо наголошується, що летовище прикривали нібито потужні комплекси протиповітряної оборони, але їхньої кількості не вистачило, щоб повністю відбити атаку. Більша частина техніки була нібито перекинута на інші напрямки.

"Зараз усе ППО працює на фронті, частину забрали на Москву, частиною прикрили об'єкти нафтопереробки", - сказало пропагандистам джерело в Міноборони.

Удар по "Моздаку" - головне

У ніч на 9 червня українські дрони вперше долетіли до Північної Осетії в РФ, де розташований стратегічний військовий аеродром РФ "Моздок". Відстань до аеродрому від українського кордону становить близько 1000 кілометрів.

Це аеродром, з якого злітають стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, щоб завдавати ударів по Україні.

Пізніше очільник регіону Сергій Меняйло заявив, що в "Моздоку" нібито збито 3 українських безпілотники.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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