УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Став батьком і поїхав на війну: в Україні ліквідували вболівальника "Спартака" з Волгограда

22 листопада 2022, 11:48

Окупанту Євгену Задворному було 34 роки. Раніше він брав участь у військовій кампанії РФ в Сирії.

Окупант Євген Задворний
Окупант Євген Задворний був ліквідований в Україні / Фото УНІАН, росЗМІ

На війні в Україні ліквідований майор російської окупаційної армії Євген Задворний, який раніше брав участь у військовій кампанії РФ в Сирії. Загарбник недавно став батьком, але це не завадило йому відправитися воювати в нашу країну.

Про смерть окупанта повідомив у Telegram журналіст Юрій Бутусов та російські ЗМІ.

Задворний служив у Волгограді, був уболівальником "Спартака".

"Уболівальник "Спартака" поїхав в Україну, це і раніше звучало драматично, а зараз одразу розумієш, що так звучить перший рядок некрологу. Ліквідовано командира мотострілецького батальйону 20-ї мотострілецької дивізії. Вона зараз частково в Херсонській, а частково в Луганській області. Так що, напевно, вболівальники "Чорноморця", "Металіста" і "Зорі" теж доклали руку", – написав Бутусов.

Став батьком і поїхав на війну: в Україні ліквідували вболівальника 'Спартака' з Волгограда

Задворному було 34 роки. Він народився в Амурській області, після школи вступив в Далекосхідне вище військове командне училище імені Рокоссовського, служив в Північно-Кавказькому та Південному військовому окрузі.

"Пройшов шлях від командира мотострілецького взводу до командира мотострілецького батальйону. Був учасником військових дій у Сирії. В ході служби Євгена неодноразово заохочували нагородами. У вільний від роботи час захоплювався спортом", – пишуть російські ЗМІ.

Родичі ліквідованого окупанта розповіли що Задворний вболівав за російський футбольний клуб Спартак. У Волгограді, де служив загарбник, він одружився, там же народилася і його дитина.

Останки окупанта доставили у Волгоград, де кремували. Урну згодом відвезуть в Благовєщенськ Амурської області.

Зазначимо, за минулу добу українські військові ліквідували 400 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 85 тисяч військовослужбовців.

Втрати РФ в Україні-статистика на 22 Листопада 2022
Втрати РФ в Україні - статистика на 22 листопада 2022 / facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляв Главред, раніше на війні в Україні був ліквідований майор російської армії Магомед Курбанов.

В Україні "демілітаризувати" чергового молодшого офіцера армії РФ. Надір-Шах Акболатов командував батареєю гаубичного артилерійського дивізіону окупантів.

Також в Україні ліквідований Микита Сокур - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:26

59-річна Лоліта виставила обвислі груди

12:25

Лідера Red Hot Chili Peppers застукали з молодшою його на 35 років українською акторкою

12:15

"Кон'юнктурний матеріал": експерт пояснив, коли Путін "кине" Кадирова і ПригожинаВідео

12:14

Від авторів "взяти Київ за 3 дні": росіяни почали будувати "засічну лінію" на кордоні з УкраїноюФотоВідео

11:48

Став батьком і поїхав на війну: в Україні ліквідували вболівальника "Спартака" з Волгограда

Реклама
11:33

Колишня дружина Віталія Кличка в спортивному луці похвалилася підтягнутою фігурою йогиніВідео

11:24

"Щоб не був осередок "русского мира": СБУ нагрянула з обшуками у Києво-Печерську ЛавруФотоВідео

10:52

"Жінок 9 днів тримали стоячи у контейнері": у Мелітополі окупанти посилили знущання над цивільнимиВідео

10:30

Що робити, якщо олія сильно бризкає: проста хитрість, яка позбавить від бруду та опіків

10:05

Гороскоп на сьогодні 22 листопада 2022: Левам - успіх у справах, а Козерогам - гра в мовчанку

10:03

Путіна можна засудити за воєнні злочини: у США пояснили правові механізмиВідео

09:19

5 речей, які не можна робити з собакою

09:08

Карта Угорщини з частинами України й Румунії: Орбан потрапив у скандал через шарф із натяком на анексіюВідео

09:08

Ракетний обстріл Іраку: буде велика війна?Погляд

08:41

"Час відповісти Росії за В'єтнам": сенатор США закликав надати Україні літаки F-16

08:34

Скандал на Хмельниччині: священник МП зривав відспівування загиблого на фронті українського герояВідео

08:27

Розстріляв дружину і пішов вбивати українців: ЗСУ ліквідували одіозного вагнерівця – "героя РФ"

07:58

Загроза масованих авіаударів: у Франції попередили про нову тактику окупантів РФВідео

07:45

Путініст Прилєпін чесно зізнався Скабєєвій, навіщо Росії потрібно перемир'яВідео

07:38

У Херсоні окупанти спалювали тіла своїх загиблих солдатів на сміттєзвалищі – The GuardianВідео

Реклама
07:35

Що робити, якщо кава гірчить і як пом'якшити смак ароматного напою

07:31

Провал РФ під Бахмутом: ЗСУ відбили штурм і знищили десятки окупантівВідео

07:09

У РФ можуть готувати атаки під чужим прапором у Білорусі: в ISW оцінили ризик вступу країни у війнуВідео

06:49

Британія передала Україні вдосконалені високоточні ракети Brimstone 2: що це за зброя

06:20

Чому вступ України до НАТО посилить АльянсПогляд

05:20

Які подарунки не можна дарувати на Новий Рік 2023: кролик принесе великі неприємностіВідео

05:07

День синів 2022: мамині привітання у віршах, прозі та листівкахФото

04:00

Як зробити свічку, яка буде горіти цілий день: простий фокус з картоплиною

03:20

Хрустка скоринка та бомбічний смак: що потрібно додати в рецепт курки на Новий рікВідео

02:55

Україну атакує потужний циклон: синоптик попередив про небезпечну аномалію і назвав датиВідео

02:20

Конфлікт Путіна з електрикою закінчиться тим, що до його стільця підведуть 2700 вольт – НевзоровВідео

01:57

Знаменита українська спортсменка засвітила мокрі принади в шикарному купальнику

01:33

"Микита, руки нижче": одружений Джигурда схопив задоволену Волочкову ззадуВідео

01:15

Досвідчені господині не виливають окріп у раковину: якої шкоди це завдає

00:51

Прикмети на 22 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб всю удачу з дому не прогнатиВідео

00:16

"Буде атака з боку ЗСУ": Жданов зробив прогноз про ситуацію на фронті на найближчі тижніВідео

00:08

Треба економити світло: Зеленський назвав регіони, де найскладніша ситуація з електроенергієюВідео

21 листопада, понеділок
23:23

"З ногами печалька": поранений окупант Міша сховався від ЗСУ під ліжко, але його знайшли

23:20

Мікрофон не встигли віддати: Кіркоров зганьбився через фонограму прямо на сценіВідео

23:10

Модна стрижка 2023 неповторної краси, яка пасує всім жінкам взимку і омолоджуєФото

Реклама
23:01

Буде блищати як нова: як очистити мийку з нержавійки за 5 хвилин без хіміїВідео

22:38

Паніки немає: єдиний син зрадниці Наташі Корольової біжить з РФ

22:38

Україні розслаблятися не можна, Путін шукає зброю для продовження терору - Безсмертний

22:30

"Їй подобався Янукович, тепер Путін": колишній "путіністки" Єгорової натякнув на причину розлученняВідео

22:30

Хитрі злодії добре знають про ці місця: де не можна ховати гроші у квартирі

22:14

В Україні впадуть ціни на 3 найпопулярніші продукти до кінця рокуВідео

21:41

"Путін здуру провів псевдореферендуми": політолог назвав провал Росії через втрату ХерсонаВідео

21:11

"Не виконала зобов'язання щодо Сирії": Ердоган публічно принизив РосіюВідео

20:36

Травесті-діва Монро в спокусливих мереживах приготувалася до оргії на Щекавиці

20:23

"Запасіться теплим одягом і ковдрами": українцям світять 4 місяці відключень - YASNOВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Гороскоп
Гороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтні
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти