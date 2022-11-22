Окупант Євген Задворний був ліквідований в Україні / Фото УНІАН, росЗМІ

На війні в Україні ліквідований майор російської окупаційної армії Євген Задворний, який раніше брав участь у військовій кампанії РФ в Сирії. Загарбник недавно став батьком, але це не завадило йому відправитися воювати в нашу країну.

Про смерть окупанта повідомив у Telegram журналіст Юрій Бутусов та російські ЗМІ.

Задворний служив у Волгограді, був уболівальником "Спартака".

"Уболівальник "Спартака" поїхав в Україну, це і раніше звучало драматично, а зараз одразу розумієш, що так звучить перший рядок некрологу. Ліквідовано командира мотострілецького батальйону 20-ї мотострілецької дивізії. Вона зараз частково в Херсонській, а частково в Луганській області. Так що, напевно, вболівальники "Чорноморця", "Металіста" і "Зорі" теж доклали руку", – написав Бутусов.

Задворному було 34 роки. Він народився в Амурській області, після школи вступив в Далекосхідне вище військове командне училище імені Рокоссовського, служив в Північно-Кавказькому та Південному військовому окрузі.

"Пройшов шлях від командира мотострілецького взводу до командира мотострілецького батальйону. Був учасником військових дій у Сирії. В ході служби Євгена неодноразово заохочували нагородами. У вільний від роботи час захоплювався спортом", – пишуть російські ЗМІ.

Родичі ліквідованого окупанта розповіли що Задворний вболівав за російський футбольний клуб Спартак. У Волгограді, де служив загарбник, він одружився, там же народилася і його дитина.

Останки окупанта доставили у Волгоград, де кремували. Урну згодом відвезуть в Благовєщенськ Амурської області.

Зазначимо, за минулу добу українські військові ліквідували 400 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 85 тисяч військовослужбовців.

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Як повідомляв Главред, раніше на війні в Україні був ліквідований майор російської армії Магомед Курбанов.

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