Знущався над патріотами: ЗСУ ліквідували окупанта, який воював проти ЗСУ ще у 2014 році

ЗСУ ліквідували окупанта, який у 2014 році знущався над патріотами у Донецьку / колаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Сергій Стерненко

Українські військові ліквідували російського окупанта, який вбивав українців ще в 2014 році. Саїд Закаєв відомий своїми знущаннями над українськими патріотами. Про це заявив активіст Сергій Стерненко, посилаючись на родичку окупанта.

Закаєв у 2014 році воював проти ЗСУ на Донбасі. У Донецьку він зловив місцеву жительку Ірину Довгань і знущався над нею через її проукраїнську позицію.

Окупанти прив'язали жінку до стовпа і фотографувалися з нею.

Закаєва Тетяна Скребенкова, яка по всій видимості є родичкою окупанта заявила, що Саїда ліквідували 31 жовтня.

ЗСУ ліквідували окупанта, який у 2014 році знущався над патріотами у Донецьку / Сергій Стерненко

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано російського окупанта Роман Байбородін з Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.

Нагадаємо, російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.

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