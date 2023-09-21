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"Став флотилією": Коваленко пояснив, як атаки на російські кораблі впливають на ЧФ РФ

Анна Ярославська
21 вересня 2023, 01:45
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Унікальність цього прецеденту полягає в тому, що вперше в історії країна, у якої немає флоту, перемагає в морському бою країну з флотом.
Олександр Коваленко, ЧФ РФ
​ Країна, у якої немає флоту, перемагає в морському бою країну з флотом / Колаж: Главред, фото: Facebook, Telegram

Регулярні атаки на Чорноморський флот РФ перетворюють його на флотилію та впливають на боєздатність російських окупаційних військ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, флотилією ЧФ РФ став після того, як був знищений крейсер "Москва".

"Унікальність цього прецеденту полягає в тому, що вперше в історії країна, у якої немає флоту, перемагає в морському бою країну з флотом, який стає флотилією", - сказав Коваленко.

За його словами, ситуація сприяє безпеці в Чорному морі та знижує військовий потенціал Росії.

Коваленко зазначив, що РФ стала втрачати субмарини і кораблі, виробляти які вже не може.

"Зараз росіяни не здатні вільно використовувати свої кораблі. Кожен вихід у відкрите море супроводжується дуже серйозним ризиком. Я не виключаю навіть того, що Росія пізніше буде змушена перевести частину своїх кораблів у більш безпечне місце. Наприклад, їх можуть переправити по внутрішніх водах до Каспійського моря. Хоча до такого рішення російське командування ще має дійти. Поки вони гальмують", - додав експерт.

Дивіться інтерв'ю Олександра Коваленка Главреду:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удар по кораблях Чорноморського флоту РФ

13 вересня у Севастополі прогриміли потужні вибухи на заводі та спалахнула пожежа на Севастопольському морському заводі імені Орджонікідзе в корабельній бухті. Окупанти заявили про ракетну атаку.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ вперше вдарили по підводному човну РФ. У Sky News повідомили, що українські військові вперше успішно атакували російський підводний човен і великий десантний корабель. ЗСУ могли використовувати для удару по Севастополю британські ракети Storm Shadow.

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) пізніше повідомила, що підводний човен "Ростов-на-Дону", якый був вражений під час атаки по Севастопольському морському заводу, отримав два удари. Один удар припав зверху на носову частину субмарини. Друге влучання було в правий борт човна в зону за рубкою.

У ніч на 14 вересня в Чорному морі Сили оборони пошкодили російський патрульний корабель "Сергій Котов", що підтверджують і самі окупанти. Представник української військової розвідки Андрій Юсов повідомив, що корабель отримав серйозні пошкодження та не зможе брати участь у війні тривалий час.

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