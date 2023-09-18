Купа металобрухту: з’явилися фото підводного човна "Ростов-на-Дону" після удару ЗСУ

Такі пошкодження виводять російський човен зі складу флоту країни-агресорки до кінця війни, і не факт, що його взагалі зможуть відремонтувати, кажуть експерти.

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З’явилися фото підводного човна "Ростов-на-Дону" після удару ЗСУ/ фото: Conflict Intelligence Team

Підводний човен "Ростов-на-Дону" країни-агресорки Росії, який був уражений під час атаки по Севастопольському морському заводу, отримав два удари. Один удар прийшовся зверху на носову частину субмарини, про що раніше заявляли експерти, які помітили такі пошкодження на супутникових знімках.

А от друге влучання було у правий борт човна в зону за рубкою. І цих пошкоджень, на відміну від перших, не можна було помітити на супутникових знімках. Про це повідомила розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT), опублікувавши знімки пошкоджень російського підводного човна, які опинилися у їхньому розпорядженні.

Розслідувальна група CIT передала ці фото для аналізу норвезькому незалежному військово-морському аналітику Туру Аре Іверсену. Аналітик дійшов до висновку, що обидва влучання пробили міцний корпус субмарини.

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"Внаслідок цього пошкодження отримали торпедний і житловий відсіки, а також, можливо, допоміжні приміщення за останнім та акумуляторні батареї. За знімками зовні незрозуміло, наскільки вигоріли інші відсіки – це залежить від того, чи задраїли люки між відсіками", – зазначають у CIT, посилаючись на висновки аналітика.

У CIT зазначають, що, на думку експерта, такі серйозні пошкодження виводять субмарину з чинного складу російського флоту до кінця війни. Ремонт підводного човна теоретично можливий, але для цього його, ймовірно, потрібно буде транспортувати на Адміралтейські верфі Санкт-Петербурга.

"Але найімовірніше ремонт такого масштабу нерентабельний, і простіше побудувати новий човен цього ж класу, благо виробництво за проектом продовжується", – зазначили в CIT.

З’явилися фото підводного човна "Ростов-на-Дону" після удару ЗСУ/ Conflict Intelligence Team

З’явилися фото підводного човна "Ростов-на-Дону" після удару ЗСУ/ Conflict Intelligence Team

Удар по кораблях РФ у Севастополі

Нагадаємо, 13 вересня у Севастополі прогриміли потужні вибухи на заводі, де ремонтують кораблі ЧФ РФ. Відбулися вибухи і спалахнула пожежа на Севастопольському морському заводі імені Орджонікідзе в корабельній бухті. Окупанти заявили про ракетну атаку.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ вперше вдарили по підводному човну РФ. У Sky News повідомили, що українські військові вперше успішно атакували російський підводний човен і великий десантний корабель. ЗСУ могли використовувати для удару по Севастополю британські ракети Storm Shadow.

Потім у ЗС розповіли, чим вдарили по кораблях ворога в Севастополі. За словами командувача Повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука, українські пілоти відправили ВДК "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону" точно "слідом за Москвою" за допомогою британських ракет Storm Shadow і французьких Scalp.

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