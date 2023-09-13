Такого ще не було: ЗСУ вперше вдарили по підводному човну РФ - подробиці від Sky News

Українські військові могли атакувати флот російських окупантів британськими ракетами Storm Shadow.

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ЗСУ могли вдарити по Севастополю ракетами Storm Shadow / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Вікіпедія

Українські військові вперше успішно атакували російський підводний човен і великий десантний корабель. ЗСУ могли використовувати для удару по Севастополю британські ракети Storm Shadow. Про це пише Sky News.

Ці ракети були передані Україні на початку року.

"Російський підводний човен і військовий корабель були пошкоджені під час ранкових обстрілів Севастопольського суднобудівного заводу — потенційно найбільшого удару по російських військово-морських об'єктах за всю війну. Українські і західні джерела повідомили, що були розгорнуті британські крилаті ракети Storm Shadow", — йдеться в повідомленні.

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Ці ракети могли бути запущені з українських літаків. Варто відзначити, що Міністерство оборони Великобританії поки не прокоментувало це.

Водночас глава Королівського військово-морського флоту, адмірал Бен Кі сказав, що українці демонструють те, що вони готові ризикувати заради миру в своїй країні.

"Як ми бачимо в різних сферах, деякі дійсно значні адаптації тактики, техніки і сил і засобів для того, щоб спробувати створити перевагу в силах і засобах над росіянами, і я дійсно аплодую цьому", - сказав він.

Варто відзначити, що це перша успішна атака на російський підводний човен, про яку було відомо з початку війни.

Удар по окупантам у Севастополі

Нагадаємо, 13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали потужні вибухи. У Міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель РФ і підводний човен, який є носієм ракет "Калібр".

Нагадаємо, раніше з'явилися нові деталі потужних вибухів у Севастополі. У ГУР підтвердили пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.

Раніше ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

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