Такого ще не було: ЗСУ вперше вдарили по підводному човну РФ - подробиці від Sky News

Українські військові вперше успішно атакували російський підводний човен і великий десантний корабель. ЗСУ могли використовувати для удару по Севастополю британські ракети Storm Shadow. Про це пише Sky News.
Ці ракети були передані Україні на початку року.
"Російський підводний човен і військовий корабель були пошкоджені під час ранкових обстрілів Севастопольського суднобудівного заводу — потенційно найбільшого удару по російських військово-морських об'єктах за всю війну. Українські і західні джерела повідомили, що були розгорнуті британські крилаті ракети Storm Shadow", — йдеться в повідомленні.
Ці ракети могли бути запущені з українських літаків. Варто відзначити, що Міністерство оборони Великобританії поки не прокоментувало це.
Водночас глава Королівського військово-морського флоту, адмірал Бен Кі сказав, що українці демонструють те, що вони готові ризикувати заради миру в своїй країні.
"Як ми бачимо в різних сферах, деякі дійсно значні адаптації тактики, техніки і сил і засобів для того, щоб спробувати створити перевагу в силах і засобах над росіянами, і я дійсно аплодую цьому", - сказав він.
Варто відзначити, що це перша успішна атака на російський підводний човен, про яку було відомо з початку війни.
Удар по окупантам у Севастополі
Нагадаємо, 13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали потужні вибухи. У Міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель РФ і підводний човен, який є носієм ракет "Калібр".
Нагадаємо, раніше з'явилися нові деталі потужних вибухів у Севастополі. У ГУР підтвердили пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.
Раніше ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.
Інші новини:
- У Раді зареєстровано законопроект, яким вилучають "військовий" ПДФО у громад: АМУ вимагає зустрічі з президентом
- ППО РФ "викололи очі": чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі
- "РФ застосовує свою тактику": на Куп'янському напрямку призупинилися бої