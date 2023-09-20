Під Москвою диверсанти підірвали 2 літаки і гелікоптер: у керівництва армії РФ істерика

Невідомі особи заклали вибухівку і підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20, які відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення, і вертоліт МІ-28Н.

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Під Москвою диверсанти підірвали 2 літаки і гелікоптер/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay

У Підмосков’ї невідомі диверсанти підірвали два російські літаки і гелікоптер. Повітряні судна отримали суттєві пошкодження. Це сталося на аеродромі "Чкаловський".

Після диверсії серед військового керівництва російської окупаційної армії почалася істерика, адже на цьому аеродромі також базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" і спеціальні літаки (літаки-розвідники). Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що підрив стався 18 вересня. Подію розслідує група слідчого комітету країни-агресорки Росії.

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"Невідомими особами на аеродромі, який ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю", – розповіли в ГУР МОУ.

У Головному управлінні розвідки наголошують, що пошкодження літаків не дозволить окупантам швидко їх відновити. У гелікоптера вибухом було пошкоджено хвостову частину.

Постраждав ще один літак АН-148, який був розташований поруч з іншими на стоянці – він отримав незначні ушкодження.

"Каральними органами рф проводяться заходи з пошуку диверсантів та обмеження поширення в місцевих ЗМІ інформації про подію", – зазначили у ГУР.

Під Москвою диверсанти підірвали 2 літаки та гелікоптер/ ГУР Міноборони України

Під Москвою диверсанти підірвали 2 літаки та гелікоптер/ ГУР Міноборони України

Вибухи в РФ

7 вересня повідомлялося, що у Брянську БПЛА влучив у найбільший завод мікроелектроніки РФ. Міністерство оборони Росії стверджує, нібито один із двох безпілотників було знищено в повітрі.

Раніше повідомлялося, що 20 вересня у Сочі була потужна "бавовна" біля аеропорту. Загорівся резервуар із 1200 тоннами палива, який розташований поблизу аеропорту. Пропагандисти стверджують, що вибух нібито міг стати наслідком атаки безпілотника.

Нагадаємо, в Україні анонсували нові удари по військових кораблях РФ. Незабаром можна очікувати збільшення ракетних ударів безпілотників по військовим кораблям російських окупантів, заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, Україна до кінця року збільшить виробництво дронів у 140 разів.

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