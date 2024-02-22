"Там складні бої": у ЗСУ розказали про жорстокі бої біля Ласточкиного

Російські окупанти перегруповуються і підтягують нові резерви на Авдіївський напрямок.

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Росіяни намагаються атакувати позиції ЗСУ біля Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, Міноборони РФ

Російські окупанти перегруповуються біля Авдіївки і намагаються штурмувати позиції українських військових у напрямку Ласточкиного та сусідніх населених пунктів. При цьому ворог постійно застосовує авіацію. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник відділу зв’язків з громадськістю Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Попри те, що росіяни втратили за 4 місяці Авдіївської операції понад 47 тисяч особового складу, у них ще є резерви і вони підтягують нові ресурси. Українські військові зміцнюють ешелоновану оборону, створюють нові вогневі позиції та посилюються додатковими підрозділами.

"Там ідуть складні бої. Позиції відновлюються нашими військами, ворог потрапляє у полон, а це свідчить про те, що відбуваються там певні бойові зіткнення. І обставини там такі, що відбуваються російські наступальні дії малими штурмовими групами за підтримки малої кількості бронетехніки", - сказав Лиховій. відео дня

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Вночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

У Пентагоні прокоментували відхід українських сил з Авдіївки, назвавши це рішення "стратегічним". За словами заступника спікера Пентагону Сабріни Сінгх, захисників України вивели з міста для збереження артилерії та снарядів, яких критично не вистачає без допомоги США.

Захоплення Авдіївки Росією вважається важливим показником зміни ходу повномасштабної війни, яка триває вже майже повні два роки, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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