Росіяни захопили ще два населених пункти під Авдіївкою - DeepState

Російські окупанти просуваються в районі трьох населених пунктів.

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Росіяни захопили Степове та Сєверне / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, DeepState

Після захоплення Авдіївки російські окупанти не припиняють свій наступ. Ворог окупував ще два населених пункти поблизу захопленого міста. Про це повідомляє моніторинговий проект DeepState.

Як зазначається, окупанти захопили Степове та Сєверне в Донецькій області. Ці населені пункти розташовані біля Ласточкиного, звідки нещодавно були виведені українські війська.

Що відомо про селище Ласточкине? Ласточкине - селище в Ясинуватському районі Донецької області. Землі селища межують із західними околицями м. Авдіївка, а саме з Авдіївським коксохімом. Населений пункт дуже сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, які тривають від початку повномасштабного вторгнення. Ситуація сильно загострилася в жовтні 2023 року. З лютого 2024 року селище опинилося в російській окупації. Про це повідомляє Вікіпедія. відео дня

Ворог намагається тиснути й на інших напрямках.

"Ворог просунувся біля Орлівки, Бердичіва та Тоненького. Противник окупував Степове та Сєверне", – йдеться у повідомленні.

Росіяни захопили Степове та Сєверне / фото: DeepState

Слід зазначити, що українське військове командування поки це офіційно не підтвердило.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Відхід з Ласточкиного

Нагадаємо, 26 лютого Збройні сили України офіційно підтвердили відступ з Ласточкиного поблизу Авдіївки, де вони раніше тримали оборону. Речник угрупування "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що це рішення прийнято для запобігання подальшому наступу російських сил, аби організувати оборонну лінію через інші населені пункти.

Раніше речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій підтвердив, що ЗСУ відійшли на західні околиці Ласточкиного. 25 лютого українські військові зайняли підготовлені оборонні позиції, тривають запеклі бої, ворог застосовує керовані авіабомби, артилерію та FPV-дрони.

Як повідомляв Главред, 24 лютого з'явилось повідомлення, що російські війська окупували селище Ласточкине на заході від Авдіївки. Українські підрозділи вийшли з населеного пункту, повідомили аналітики ресурсу DeepState, оновивши мапу бойових дій.

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