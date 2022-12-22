Стабілізація не раніше літа: у Міненерго дали сумний прогноз щодо ситуації в енергетиці

Ситуація в енергосистемі України складна, особливо після ударів по Україні 19 грудня, пояснив Герман Галущенко.

Ситуація в енергосистемі стабілізується не раніше літа, прогнозує Герман Галущенко / ДТЕК Київські електромережі, УНІАН

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів про те, коли в Україні можна очікувати стабілізації ситуації в системі енергетики.

"Швидкість відновлення пов'язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити", - підкреслив він в інтерв'ю Forbes.

За словами міністра, ситуація в енергосистемі України складна, особливо після ударів по Україні 19 грудня.

"У Києві зараз - найскладніша ситуація. Вона потроху поліпшується. Сьогодні доступної потужності вже більше, ніж вчора", - пояснив він.

За словами міністра, Київ не відключений від енергосистеми - українська енергосистема цілісна.

Галущенко також додав, що імпорт електроенергії є однією з "можливих опцій".

Раніше Галущенко заявив про те, що українські фахівці цілком здатні утримати єдину енергосистему - і нові російські ракетні атаки їм не завадять.

"Що стосується міцності енергосистеми. Треба розуміти, що ми живемо під щоденним обстрілом енергосистеми. Для нас масований обстріл − це від 70 до 100 (ворожих - Главред) ракет одночасно. Але і кожен день теж відбуваються обстріли, вони різної масованості, але вони є. І ми тримаємо енергосистему вже третій місяць під час цих щоденних обстрілів. Тому я впевнений, що ми утримаємо енергосистему і нічого у них не вдасться. І це буде одним з кроків, який наблизить нашу перемогу", − зазначив чиновник.

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.

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