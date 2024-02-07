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"США зацікавлені заморозити війну в Україні": політолог сказав, чого добивається Вашингтон

Альона Вороніна
7 лютого 2024, 13:56
Сполучені Штати зацікавлені у тому, щоб країна-агресорка Росія деградувала ще за Путіна. Тому Вашингтону вигідніша не перемога України, а заморожування війни.
Максим Розумный, флаг США, украинские военные
Максим Розумний зазначає, що США зацікавлені заморозити війну в Україні/ колаж: Главред, фото: Главред, Офіс президента України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

США зацікавлені у тому, щоб заморозити війну в Україні, адже бачать у такому сценарії можливість продовжувати виснажували країну-агресорку Росію. Вашингтон хоче, щоб російська державність виснажилася, що може призвести до того, що режим російського диктатора Володимира Путіна втратить контроль над РФ.

Таку думку висловив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв’ю Главреду. Водночас, на його думку, вихід українських військових на кордони 1991 року може бути можливим лише тоді, коли в Росії почнеться внутрішньополітична і соціально-економічна криза, й окупанти почнуть самі залишати фронт.

"Мені здається, навпаки, вихід на кордони 1991 року стане можливим тільки тоді, коли в Росії почнеться внутрішньополітична і соціально-економічна криза, та коли російська армія почне залишати фронт, бо російській державі не буде чим платити солдатам і офіцерам. І цей сценарій мені не видається фантастичним. Думаю, його чудово розуміють і в Кремлі. Тому США будуть зацікавлені заморозити війну в Україні до того, як російська державність виснажиться, і режим Путіна втратить контроль над країною", – зазначив Розумний.

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За його словами, США можуть бути зацікавлені в деградації Росії ще за Путіна. Тому поки що Вашингтон не буде стимулювати скидання російського диктатора.

"США, звісно, були б зацікавлені в деградації Росії ще за Путіна. Поки що певний час Штати не будуть стимулювати скидання Путіна, оскільки зараз Росія як соціальний організм активно втрачає свої життєві ресурси, і режим Путіна є запорукою цього процесу, тому його не будуть чіпати. Не знаю, чи будуть його штучно підтримувати, але зараз у цьому немає й потреби", – сказав політичний експерт.

Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, вранці у середу, 7 лютого ракетна тривога лунала по всій Україні, у Харкові, Миколаєві, Києві та інших містах відбулися вибухи. Окупанти здійснили пуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку Каспійського моря.

Повідомлялося, що РФ атакувала Київ десятками ракет. Уже відомо про 13 постраждалих, ця цифра може збільшуватися. 10 постраждалих, зокрема вагітну жінку, госпіталізували в Голосіївському районі. Троє людей постраждали в Дніпровському районі – двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Повітряних силах розповіли, що РФ вдарила по Україні 44 ракетами і 20 дронами – збили вдалося не усі. Вдалося збити 44 повітряні цілі, які запускали окупанти – 29 ракет і 15 дронів.

Також раніше повідомлялося, що допомога США ще кілька років буде життєво необхідною Україні. Для України допомога від США та партнерів є життєво необхідною, вона матиме вирішальне значення для розбудови власної оборонно-промислової бази українцями, наголосили аналітики ISW.

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