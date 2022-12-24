США за місяць виробляють стільки снарядів, скільки ЗСУ витрачають за два дні - WP

Оборонна промисловість зіткнулася із серйозним викликом. Слабким місцем залишається недолік артилерійських боєприпасів всіх видів.

Напрацювання найкращої системи постачання України зброєю залишається в постійному переговорному процесі / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

Оборонна промисловість США може в місяць виробляти стільки артилерійських снарядів, скільки українська армія використовує за два дні активних боїв. Всьому виною забюрократизованість і неповороткість оборонної галузі промисловості. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

"Сполучені Штати надали Україні системи протиповітряної оборони - від ПЗРК Stinger до ЗРК NASAMS - і пообіцяли набагато більше. Але, на жаль, перетворити благі наміри в реальність на полі бою буде важко, адже виробничі лінії Stinger давно закриті, поставки відбуваються зі старих запасів, а з восьми обіцяних NASAMS в Україну прибули лише перші два, в той час як інші шість ще не виготовлені, їхня доставка може зайняти до двох років", – пише видання.

Міністр закордонних справ Норвегії Ейвінд Вад Петерссон, чия країна спільно з США виробляє ЗРК NASAMS, каже, що оборонна промисловість зіткнулася з серйозним викликом. Попри те, що війна в Україні сприяла витратам на оборону, виробництво страждає від тих же проблем, що й інші галузі: інфляція, дефіцит ланцюжків поставок, недолік кваліфікованих і готових працівників і загальне відставання після пандемії.

"Плюс унікальні особливості контрактних систем в оборонному секторі, що вимагають тривалих термінів виконання та передоплати; плюс тенденція в мирний час економити гроші, скорочуючи більш прозаїчні статті, такі як високоточні боєприпаси, на користь кораблів, літаків та інших дорогих товарів, які догоджають законодавцям; плюс всі безпосередні та непередбачені вимоги війни в Україні зіграли свою роль", – сказав Петерссон.

The Washington Post зазначає, що слабким місцем залишається недолік артилерійських боєприпасів всіх видів.

"Попри планове збільшення виробництва, оборонна промисловість США в даний час може виробляти близько 14 тисяч 155-мм гаубичних снарядів на місяць. Українські сили випустили таку кількість за два дні під час періодів наполегливих боїв", – заявила міністр армії США Крістін Вормут.

WP пише, що через вплив всіх цих факторів напрацювання найкращої системи постачання України зброєю залишається відкритим і перебває в постійному переговорному процесі.

"Очевидно, що Зеленський чітко і очевидно висловив своє бажання отримати додаткові військові можливості. І хто може звинувачувати його, враховуючи агресію проти його країни. Будь-який президент, будь-який головнокомандувач при подібних обставинах хотів би отримати якомога більше, скільки тільки зможе. Але ми також не зацікавлені в ескалації цієї війни таким чином, щоб вона стала протистоянням Сполучених Штатів і Росії", – заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

При цьому він додав, що ніхто не має права вето на те, що Сполучені Штати надають Україні.

ЗРК NASAMS в Україні

На початку листопада в Пентагоні оголосили про нову військову допомогу Україні. Штати повинні передати Києву 8 установок зенітних ракетних комплексів NASAMS. Також разом з ними відправили і відповідні боєприпаси. Дві ЗРК вже прибули.

Міністр оборони Олексій Резніков 7 листопада заявив, що в Україну привезли зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide, які поставили західні союзники Києва. Резніков подякував за допомогу Норвегії, Іспанії та США.

1 грудня стало відомо, що Пентагон підпише договір з компанією Raytheon Technologies Co на суму в 1,2 мільярда доларів на виробництво 6 ЗРК NASAMS, які будуть передані Україні.

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