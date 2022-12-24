glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

США за місяць виробляють стільки снарядів, скільки ЗСУ витрачають за два дні - WP

24 грудня 2022, 08:28
Оборонна промисловість зіткнулася із серйозним викликом. Слабким місцем залишається недолік артилерійських боєприпасів всіх видів.
ВСУ, війна, українські військові
Напрацювання найкращої системи постачання України зброєю залишається в постійному переговорному процесі / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

Оборонна промисловість США може в місяць виробляти стільки артилерійських снарядів, скільки українська армія використовує за два дні активних боїв. Всьому виною забюрократизованість і неповороткість оборонної галузі промисловості. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

"Сполучені Штати надали Україні системи протиповітряної оборони - від ПЗРК Stinger до ЗРК NASAMS - і пообіцяли набагато більше. Але, на жаль, перетворити благі наміри в реальність на полі бою буде важко, адже виробничі лінії Stinger давно закриті, поставки відбуваються зі старих запасів, а з восьми обіцяних NASAMS в Україну прибули лише перші два, в той час як інші шість ще не виготовлені, їхня доставка може зайняти до двох років", – пише видання.

Міністр закордонних справ Норвегії Ейвінд Вад Петерссон, чия країна спільно з США виробляє ЗРК NASAMS, каже, що оборонна промисловість зіткнулася з серйозним викликом. Попри те, що війна в Україні сприяла витратам на оборону, виробництво страждає від тих же проблем, що й інші галузі: інфляція, дефіцит ланцюжків поставок, недолік кваліфікованих і готових працівників і загальне відставання після пандемії.

"Плюс унікальні особливості контрактних систем в оборонному секторі, що вимагають тривалих термінів виконання та передоплати; плюс тенденція в мирний час економити гроші, скорочуючи більш прозаїчні статті, такі як високоточні боєприпаси, на користь кораблів, літаків та інших дорогих товарів, які догоджають законодавцям; плюс всі безпосередні та непередбачені вимоги війни в Україні зіграли свою роль", – сказав Петерссон.

The Washington Post зазначає, що слабким місцем залишається недолік артилерійських боєприпасів всіх видів.

"Попри планове збільшення виробництва, оборонна промисловість США в даний час може виробляти близько 14 тисяч 155-мм гаубичних снарядів на місяць. Українські сили випустили таку кількість за два дні під час періодів наполегливих боїв", – заявила міністр армії США Крістін Вормут.

WP пише, що через вплив всіх цих факторів напрацювання найкращої системи постачання України зброєю залишається відкритим і перебває в постійному переговорному процесі.

"Очевидно, що Зеленський чітко і очевидно висловив своє бажання отримати додаткові військові можливості. І хто може звинувачувати його, враховуючи агресію проти його країни. Будь-який президент, будь-який головнокомандувач при подібних обставинах хотів би отримати якомога більше, скільки тільки зможе. Але ми також не зацікавлені в ескалації цієї війни таким чином, щоб вона стала протистоянням Сполучених Штатів і Росії", – заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

При цьому він додав, що ніхто не має права вето на те, що Сполучені Штати надають Україні.

ЗРК NASAMS в Україні

На початку листопада в Пентагоні оголосили про нову військову допомогу Україні. Штати повинні передати Києву 8 установок зенітних ракетних комплексів NASAMS. Також разом з ними відправили і відповідні боєприпаси. Дві ЗРК вже прибули.

Міністр оборони Олексій Резніков 7 листопада заявив, що в Україну привезли зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide, які поставили західні союзники Києва. Резніков подякував за допомогу Норвегії, Іспанії та США.

1 грудня стало відомо, що Пентагон підпише договір з компанією Raytheon Technologies Co на суму в 1,2 мільярда доларів на виробництво 6 ЗРК NASAMS, які будуть передані Україні.

Інші новини:

війна в Україні новини США війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:10

"Навіть США було важко утримувати": у Пентагоні пояснили, чому не готові постачати Україні "Абрамси"

09:50

Жіночий гороскоп на тиждень 26 грудня - 1 січня: напруга, завершення справ і легкістьВідео

09:45

"Жили добре, а зараз прийшли росіяни і крадуть": у Мелітополі ворожий пропагандист сів у калюжуВідео

09:26

Буданов пояснив, чому "вагнерівці" фанатично намагаються захопити Бахмут

09:03

Американські аналітики пояснили, чому Путін став частіше з'являтися на публіці

Реклама
08:52

Гнути свою лінію: про дрес-код Зеленського під час візиту в СШАПогляд

08:28

США за місяць виробляють стільки снарядів, скільки ЗСУ витрачають за два дні - WP

07:41

Кремль може готувати умови для відновлення вторгнення з Білорусі в Україну - ISWВідео

07:26

Коли краще солити гречку, щоб вона виходила ще краще: 2 секрети

07:10

Невдахи-2023: астролог назвав 4 знаки зодіаку, на яких чекає важкий рік

07:00

З Різдвом Христовим: милі листівки, душевні привітання у прозі та віршахФотоВідео

06:20

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2023, щоб залучити удачу і щастя

06:16

Підстрелений клоун в чистій натовській формі просто брешеПогляд

06:05

Гороскоп на сьогодні 24 грудня 2022: Тельцям - цікаві повідомлення, а Рибам - гора обов'язків

03:40

Нові випробування і трагічні події в 2023: астролог розповів, скільки триватиме війна в УкраїніВідео

03:33

Тягне, як магнітом: чому кішки дуріють від туалету

03:20

Божественно легкий і дуже ситний салат на Новий рік 2023: рецепт бюджетної страви за 100 гривеньВідео

02:55

Із застілля – до лікарні: 3 категорії людей, яким не можна їсти холодець

02:53

Зворушливі привітання з ювілеєм 55 років жінці - в прозі і віршах, красиві листівки і картинки

02:30

Зірка "Сватів" Кошмал показала весільні фото зі своїм чоловіком

Реклама
02:10

Налетять морози до - 18°: українці дізналися терміни крижаного прогнозуВідео

01:35

Військовий експерт спрогнозував, чи зважаться знову вороги масштабно наступати на УкраїнуВідео

00:51

Прикмети на 24 грудня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік сім'я жила в достаткуВідео

00:40

Ретроградний Марс 2023 може зупинити війну в Україні: астролог назвав терміниВідео

00:19

"Ризик високий": у РФ заговорили про безпосередню війну з США

23 грудня, п'ятниця
23:57

Графіки відключень світла: коли Київ повернеться до нормального життяВідео

23:13

"Захлинеться в бунтах": в РФ почнуться масові заворушення після поразки в Україні - ПодолякВідео

22:43

Кульгавий "путініст "Басков віддав мільйон на "потреби окупантів"

22:21

"Не буде ніякого весілля": безсоромна Волочкова бавилася з жінкою прямо на століВідео

22:15

У Зеленського назвали країни, які допомагають РФ вбивати українцівВідео

22:10

Найгарніший новорічний манікюр на короткі нігті 2023, що підкорить ваше серцеФото

21:54

РФ планує новий ракетний обстріл під час свят - ЗеленськийВідео

21:35

Щастить далеко не всім: як кішки вибирають, з ким спати

21:35

Країни G7 готові долучитися до моніторингу впровадження реформи містобудування - Кубраков

21:20

Дивно, але це працює: навіщо раніше клеїли газети під шпалери

21:11

"Байден зробив ставку на Україну": експерт розповів, на що здатні "подарунки" від США

20:54

"На фронті видно перспективи": Зеленський провів термінову СтавкуВідео

20:38

Був героєм Тік-токів Кадирова: ЗСУ ліквідували спецназівця "Ахмата"

20:10

Прикмети на 25 грудня: 3 найсуворіших заборони, які не можна порушувати нікому у велике святоВідео

19:59

Президент Болгарії "станцював" під дудку Путіна й обізвав депутатів через військову допомогу УкраїніВідео

Реклама
19:32

У чому зустрічати Новий рік 2023, щоб задобрити Чорного Водяного Кролика і стати щасливою

19:27

Війна закінчиться капітуляцією РФ: астролог детально розповів про події 2023 рокуВідео

19:25

У Лукашенка набагато більше шансів стати Ахматом Кадировим, ніж його синомПогляд

19:18

800 млн доларів для України: Байден підписав важливий документВідео

18:52

Росія повинна бути виключена з Радбезу ООН - глава ЄврорадиВідео

18:36

Україну заллє дощами і вдарить магнітна буря на вихідних: синоптики назвали дату снігопадуВідео

17:47

Користь чи шкода: навіщо вранці люди п'ють воду з содою

17:46

Нова стратегія окупантів загнала Путіна в пастку: експерт назвав причинуВідео

17:30

Календар вихідних і святкових днів на 2023: скільки будемо відпочивати і працювати

17:15

Коли Україна отримає танки Abrams і винищувачі F-15, F-16: посол в США зробила заявуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти