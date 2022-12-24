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"Ризик високий": у РФ заговорили про безпосередню війну з США

24 грудня 2022, 00:19
Послу РФ у Вашингтоні здалося, ніби американські політичні оглядачі говорять про необхідність "активізувати війну США проти РФ через посередників"
Росія США, Прапор
У РФ заговорили про війну з США / pixabay

Російський посол у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив про нібито високий ризик прямих зіткнень на фронті між США і РФ. Про це він заявив російським пропагандистам.

"Ми підкреслюємо, що ризик зіткненнями між двома великими державами (США і РФ - Главред) високий", - зазначив посол.

Йому також здалося, ніби США вже ведуть "проксі-війну проти РФ" і нібито Америка і Київ "не готові до миру". Такий висновок він зробив з візиту президента України Володимира Зеленського в США.

"Сьогодні ніхто не приховує справжніх цілей Білого дому в його політиці по відношенню до нас. На всіх телеканалах політичні оглядачі говорять про необхідність активізації війни США проти РФ через посередників", — заявив представник держави-агресора, додавши, що така "проксі-війна вже ведеться ... Російсько - американський діалог увійшов у Льодовиковий період", - сказав Антонов.

Візит Зеленського до США

Днями в Білому домі зробили заяву, згідно з якою Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею ЗРК Patriot. Навчати використанню ППО українців будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - вказувалося в повідомленні.

Пізніше глава Держдепу США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів з виділених Україні $1,85 млрд. підуть на системи протиповітряної оборони Patriot.

Під час пресконференції президенти України і США Зеленський і Байден підтвердили, що Київ отримає ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна попросить ще одну таку батарею.

"Чим швидше це стане ясно Києву, тим краще", - додав Путін.

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