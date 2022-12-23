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"Захлинеться в бунтах": в РФ почнуться масові заворушення після поразки в Україні - Подоляк

23 грудня 2022, 23:13
Подоляк вважає, що на місці РФ з'явиться іншого типу держава, але демократичною вона не буде.
Подоляк, Росія
Подоляк розповів, коли в РФ почнуться бунти / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Після того як росіяни зрозуміють, що РФ програла на фронті в Україні, там можуть початися масові заворушення. У Росії прості люди перестануть боятися політичних еліт через їх безсилля. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє FREEДОМ.

"Російська Федерація повинна захлинутися в бунтах ... Бунти почнуться, коли ця еліта буде дратувати суспільство своїм боягузтвом або своїми панічними настроями", — говорить Подоляк.

Він переконаний, що саме на тлі поразки армії РФ росіяни втратять страх і почнуть проявляти "найнижчі свої якості", але це вже буде відбувається на території їхньої країни.

"Грабувати, мародерити, банкомати розбивати. Ви побачите падіння, остаточне падіння російської неоімперії і, відповідно, ми з вами можемо очікувати на цьому місці появи іншого типу держави. Воно не буде демократичним, але, принаймні, на час буде менш агресивним", - пояснив Подоляк.

Розвал Росії

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов говорив, що російська окупаційна армія втратила наступальний потенціал в ході війни в Україні. У перспективі армія РФ може втратити і оборонний потенціал, що загрожує розпадом Російської Федерації.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Михайло Подоляк розвал Росії
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