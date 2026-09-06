Віткофф і Кушнер уже в Києві: Зеленський заявив про початок перемовин

Коротко:
- Віткофф і Кушнер уперше прибули в Україну
- Візит відбувся одразу після переговорів у Москві
- Делегацію зустріли Буданов, Умєров і Арахамія
Спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у неділю, 6 вересня, вперше прибули в Україну - і сталося це наступного дня після їхніх переговорів із Володимиром Путіним у Москві, повідомляє УНІАН.
Американських представників зустрічали просто з потяга. За інформацією кореспондента видання, на пероні були керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.
Що передувало візиту до Києва
Напередодні представники Дональда Трампа працювали в російській столиці. Там вони провели зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, і предметом розмови було завершення війни проти України.
Таким чином київський візит став продовженням тієї ж переговорної лінії - але вже з українською стороною.
Згодом президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що перемовини з американською стороною вже розпочалися.
Україні потрібна активізація переговорів
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна потребує максимальної активізації мирних зусиль за участі США. В Києва є креативні ідеї щодо миру.
За його словами, у мирному процесі не повинно бути пауз і новий активний політико-дипломатичний сезон має передусім фокусуватись на тому, як закінчити війну.
"Україна має ідеї, в тому числі креативні ідеї, аби максимально активізувати цей процес. Ми очікуємо на приїзд американської переговорної команди", - наголосив він.
Мирні переговори - новини за темою
Як писав раніше Главред, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер у суботу, 5 вересня, провели у Москві переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, присвячені подальшим крокам для завершення війни в Україн
Раніше зазначалося, що представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають відвідати Київ та Москву, однак країна-агресор Росія намагається зірвати візит американських переговірників до України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Нагадаємо, посланці президента США Дональда Трампа цими вихідними відвідають Москву та Київ, де проведуть переговори щодо припинення війни в Україні. Поїздка передбачає два ключові етапи. У суботу Віткофф і Кушнер мають зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі, а в неділю провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф везуть із собою пропозицію щодо припинення війни.
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Про персону: Андрій Сибіга
Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.
З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.
У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, ідеться у матеріалі Главреда.
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