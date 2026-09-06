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Віткофф і Кушнер уже в Києві: Зеленський заявив про початок перемовин

Дар'я Пшеничник
6 вересня 2026, 14:27
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Американську делегацію на вокзалі зустрічали Кирило Буданов, Рустем Умєров і Давид Арахамія.
Віткофф і Кушнер уже в Києві: Зеленський заявив про початок перемовин
Віткофф і Кушнер вперше прибули в Україну / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Віткофф і Кушнер уперше прибули в Україну
  • Візит відбувся одразу після переговорів у Москві
  • Делегацію зустріли Буданов, Умєров і Арахамія

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Спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у неділю, 6 вересня, вперше прибули в Україну - і сталося це наступного дня після їхніх переговорів із Володимиром Путіним у Москві, повідомляє УНІАН.

Американських представників зустрічали просто з потяга. За інформацією кореспондента видання, на пероні були керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Що передувало візиту до Києва

Напередодні представники Дональда Трампа працювали в російській столиці. Там вони провели зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, і предметом розмови було завершення війни проти України.

Таким чином київський візит став продовженням тієї ж переговорної лінії - але вже з українською стороною.

Згодом президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що перемовини з американською стороною вже розпочалися.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Україні потрібна активізація переговорів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна потребує максимальної активізації мирних зусиль за участі США. В Києва є креативні ідеї щодо миру.

За його словами, у мирному процесі не повинно бути пауз і новий активний політико-дипломатичний сезон має передусім фокусуватись на тому, як закінчити війну.

"Україна має ідеї, в тому числі креативні ідеї, аби максимально активізувати цей процес. Ми очікуємо на приїзд американської переговорної команди", - наголосив він.

Мирні переговори - новини за темою

Як писав раніше Главред, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер у суботу, 5 вересня, провели у Москві переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, присвячені подальшим крокам для завершення війни в Україн

Раніше зазначалося, що представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають відвідати Київ та Москву, однак країна-агресор Росія намагається зірвати візит американських переговірників до України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, посланці президента США Дональда Трампа цими вихідними відвідають Москву та Київ, де проведуть переговори щодо припинення війни в Україні. Поїздка передбачає два ключові етапи. У суботу Віткофф і Кушнер мають зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі, а в неділю провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф везуть із собою пропозицію щодо припинення війни.

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Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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