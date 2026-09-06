Єгипетську телеведучу та блогерку засудили до смертної кари: що вона зробила

Коротко:
- Що зробила телеведуча
- Що тепер з нею буде далі
У Єгипті суд засудив до смертної кари через повішення телеведучу та інфлюенсерку Сару Халіфу, визнавши її винною в участі в організованому злочинному угрупованні, яке займалося виробництвом і розповсюдженням наркотиків.
Як пише The Jerusalem Post, 39-річна Халіфа фігурувала у справі разом із ще 11 учасниками мережі. Слідство встановило, що у двох квартирах у Каїрі були облаштовані підпільні лабораторії з виготовлення синтетичних наркотиків.
За даними правоохоронців, під час рейдів було вилучено понад 750 кг заборонених речовин, а також сировину для їхнього виробництва, зброю та боєприпаси.
Прокуратура стверджує, що Халіфа відігравала ключову роль у фінансуванні угруповання та підтримувала контакти з міжнародними злочинними структурами, зокрема виїжджаючи за кордон. Як докази були представлені показання свідків, записи розмов та відеоматеріали.
Сама Халіфа відкидає звинувачення. Вона заявила, що ніколи не мала стосунку до наркотиків і опинилася поруч із ними лише під час зйомок в офісі антинаркотичного відомства. Вирок поки що не набрав чинності і може бути оскаржений.
Загалом у справі фігурували 28 осіб:
- 12 засуджено до смертної кари,
- 9 отримали довічне ув’язнення,
- 7 були виправдані.
Крім того, Халіфі та низці інших фігурантів призначили ще п’ять років в’язниці за окремим епізодом, пов’язаним із викраденням та побиттям молодого чоловіка.
Згідно з єгипетським законодавством, смертні вироки затверджуються після консультації з верховним муфтієм країни і можуть бути оскаржені в касаційному суді.
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Про особу: Сара Халіфа
Сара Халіфа - єгипетська телеведуча, продюсерка та підприємниця, засуджена у вересні 2026 року до смертної кари за звинуваченням в організації великого наркосиндикату.
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