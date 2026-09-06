РФ влаштувала нічний терор у кількох областях: є загиблий та поранені

У ніч на 6 вересня росіяни атакували низку регіонів України, внаслідок ударів загинула людина, є поранені.

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Атака РФ на Україну 6 вересня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ уночі атакувала Україну понад сотнею ударних дронів

Під ударом опинилися Запоріжжя, Київщина, Херсонщина, Полтавщина та Одещина

Внаслідок атаки є загиблий та поранені

Російські війська в ніч проти 6 вересня атакували Україну ударними безпілотниками. Під ворожим вогнем опинилися кілька регіонів, зафіксовано влучання по цивільній та інфраструктурній об’єктах. Є загиблий і поранені.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з вечора 5 вересня росіяни запустили по Україні щонайменше 108 ударних БпЛА. Українська протиповітряна оборона знищила 82 дрони.

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"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 6 S8000 "Бандероль", - йдеться в повідомленні.

Про наслідки атаки вранці 6 вересня повідомили обласні військові адміністрації та ДСНС.

Запоріжжя

Російські війська вдарили безпілотниками по обласному центру, внаслідок чого загинув 74-річний чоловік. Про це повідомляють в ДСНС.

Ще троє людей отримали травми. Постраждали дві жінки та чоловік, їм надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок ударів за двома адресами в багатоповерхових будинках загорілися квартира та балкон. Рятувальники евакуювали 16 мешканців одного з будинків через задимлення у під’їзді.

Ще на двох локаціях зайнялися покрівля приватного будинку, гараж та автомобіль. Також пошкоджено адміністративну будівлю.

Київщина

У Фастівському районі Київської області після російської атаки виникла масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури, повідомляють в ДСНС.

Рятувальники прибули на місце та ліквідували займання. Про постраждалих унаслідок цієї атаки не повідомляється.

Херсонщина

Вранці 6 вересня російські військові атакували Корабельний район Херсона. Як повідомляють в ОВА, близько 07:10 під удар потрапив 59-річний чоловік, який ішов вулицею.

"Він дістав уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Полтавщина

Увечері 5 вересня російський безпілотник влучив у територію приватного підприємства в Лубенському районі Полтавської області.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Наслідки влучання та масштаби пошкоджень уточнюються.

Одещина

Главред писав, що на Одещині російські безпілотники атакували прикордонну інфраструктуру в Ізмаїльському районі.

Через наслідки обстрілу тимчасово призупиняли роботу пункту пропуску "Орлівка". Наразі його роботу вже відновили.

Чи є в України засоби протидії реактивним БПЛА - пояснення ПС

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна вже має прототипи засобів для перехоплення реактивних дронів, однак Збройні сили поки не можуть повною мірою розраховувати на них під час відбиття атак.

За його словами, швидкісні безпілотники нині знищують переважно за допомогою авіації, зенітних ракетних комплексів, а також засобів малої протиповітряної оборони. Якщо дрон опиняється в зоні їхньої досяжності, для його ураження застосовують відповідні системи.

Водночас уже зафіксовані окремі випадки знищення реактивних БПЛА за допомогою дронів-перехоплювачів. Однак, за словами Ігната, їхня частка наразі залишається невеликою.

"Питання полягає у випробуваннях, масштабуванні та набутті відповідного потенціалу", - пояснив представник Повітряних сил.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, РФ вдарила по Київській області в суботу, 5 вересня, внаслідок чого є загиблі. Внаслідок атаки в області пошкоджено 28 об’єктів у п’яти районах.

Крім того, у п’ятницю, 5 вересня, на Хмельниччині пролунали вибухи на тлі атаки Росії ударними безпілотниками. Відомо про чотирьох поранених внаслідок ворожої атаки.

На Рівненщині сили ППО збили ворожий безпілотник. Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що люди та інфраструктура не постраждали.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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