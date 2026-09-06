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Наступ РФ провалився одразу на кількох напрямках: ISW розкрив ситуацію на фронті

Інна Ковенько
6 вересня 2026, 13:44
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Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував ситуацію на ключових ділянках фронту.
Армія РФ зазнала невдач одразу на кількох напрямках фронту
Армія РФ зазнала невдач одразу на кількох напрямках фронту / Колаж: Главред, фото: ISW, Генштаб

Коротко:

  • РФ не має підтверджених успіхів одразу на кількох напрямках фронту
  • ЗСУ контратакують на півночі Харківщини та біля Слов’янська
  • ISW не підтвердив заяви РФ про захоплення Святогірська та Куртівки

Російські війська 4–5 вересня продовжували наступальні дії на кількох напрямках фронту. Водночас підтверджених територіальних здобутків окупантів за цей період не зафіксовано.

Українські військові проводили контратаки та завдавали ударів по російських військових об’єктах і логістиці. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

відео дня

Сумський напрямок

На півночі Сумської області російські війська 4–5 вересня проводили обмежені наступальні дії. Підтвердженого просування окупантів ISW не зафіксував.

Водночас джерело, пов’язане з російським угрупованням військ "Північ", заявило, що українські сили просуваються вздовж залізниці між Таратутіним і Рясним. Обидва населені пункти розташовані на південний схід від Сум.

Північ Харківської області

Російські війська атакували на півночі Харківщини та поблизу Великого Бурлука. Підтверджених успіхів вони не мали.

Водночас одне з російських джерел повідомило, що українські військові контратакують і повертають втрачені позиції поблизу Гоптівки та Кудіївки. Ці населені пункти розташовані на північ від Харкова.

Російські військові блогери також заявляли про нібито оточення українських сил між Вовчанським і Великобурлуцьким напрямками. Однак жодних доказів цього вони не надали.

Куп’янський напрямок

4–5 вересня російські війська продовжували наступати на Куп’янському напрямку. Підтвердженого територіального просування окупантів ISW не зафіксував.

Один із російських військових блогерів заявив про просування російських сил на захід від Петро-Іванівки, що на північний схід від Куп’янська.

Інші російські блогери повідомляли про контратаки українських військових поблизу Западного на північ від Куп’янська та Дворічної на північний схід від міста.

Ділянка між Рідкодубом і Новим, що на південний схід від Борівої, залишається спірною. Її називають "сірою зоною". Джерело, пов’язане з російським угрупованням "Захід", заявило, що через постійні бої тут немає чіткої лінії фронту.

Наступ РФ провалився одразу на кількох напрямках: ISW розкрив ситуацію на фронті
Купʼянськ / Інфографіка: Главред

Слов’янський напрямок

Російські війська також продовжували наступальні дії на Слов’янському напрямку, але підтвердженого просування не мали.

Окрему увагу ISW звернув на російські заяви про нібито захоплення Святогірська. 5 вересня один із російських ресурсів опублікував відео, яке мало підтвердити присутність російських військових у місті. Однак з’ясувалося, що ролик є старим і був змонтований: до архівного відео додали нову озвучку та прибрали оригінальний водяний знак.

Російський військовий блогер згодом визнав, що достовірних доказів захоплення Святогірська немає. За його словами, найближчі російські позиції розташовані приблизно за 10 кілометрів від міста.

Водночас джерело, пов’язане з угрупованням "Захід", повідомляло про українські контратаки поблизу Дробишевого на північний схід від Слов’янська та схід від Святогірська.

Наступ РФ провалився одразу на кількох напрямках: ISW розкрив ситуацію на фронті
Словʼянськ / Інфографіка: Главред

Костянтинівський напрямок

5 вересня Міноборони Росії заявило про захоплення Куртівки на північний захід від Костянтинівки. Російський військовий блогер припустив, що контроль над населеним пунктом окупанти можуть використати для перерізання сполучення між Олексієво-Дружківкою та Дружківкою.

Однак ISW не виявив доказів російського просування поблизу Куртівки. За оцінкою інституту, найближчі підтверджені райони, які контролюють російські війська, розташовані приблизно за 10 кілометрів від цього населеного пункту.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Добропільський напрямок

Російські війська продовжували спроби інфільтрації в районі Добропілля. За даними ISW, українські військові завдали удару по російських військових на південному сході Матяшевого після спроби російської групи проникнути на цю ділянку.

Російські джерела водночас заявляли про захоплення частини будівель у Матяшевому та витіснення українських військових із Новогришиного. Окремі блогери також повідомляли про контратаки українських сил у напрямку Матяшевого та Шевченка.

Запорізька область

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили спробу інфільтрації в західній частині Запорізької області.

Геолоковане відео, оприлюднене 5 вересня, свідчить, що українські сили завдали удару по російській позиції в Малій Токмачці після проникнення туди російських військових.

Ситуація на фронті - останні новини

Главред раніше писав, що Росія може створювати інформаційні умови для майбутньої військової операції проти Чернігівської області з півночі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, російські військові та пропагандистські ресурси заявляли про нібито змикання "Вовчанського котла" після повідомлень про захоплення кількох населених пунктів. У 16-му армійському корпусі ЗСУ назвали ці твердження інформаційною кампанією РФ та заявили, що втрат позицій на своїй ділянці оборони не допустили.

Раніше повідомлялося, що бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г 2-го корпусу НГУ "Хартія" зачистили нові ділянки місцевості між Дворічною та Западним у Харківській області.

Читайте інші новини фронту:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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