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Чому після невдалих спроб взяти Бахмут росіяни пішли на штурм Соледара: пояснення експерта

11 січня 2023, 22:54
Експерт зауважив, що поточна війна - це війна артилерій. Вантажівками з РФ знаряддя до передової не довезти, тому для цього потрібне залізничне полотно.
Украинские военные, ВСУ, российские военные
Черник пояснив, чому після невдалих спроб взяти Бахмут росіяни пішли на Соледар / 93-я ОМБр Холодний Яр, Міноборони РФ

Після невдалих спроб взяти Бахмут російські окупаційні війська пішли на Соледар. Військовий експерт Петро Черник в інтерв'ю Главреду розповів, які військові задачі російська армія планує вирішити у разі захоплення Соледара.

"Спочатку варто розібратися, чому росіяни перенесли акценти з Бахмута на Соледар. Бахмут – це стратегічна точка, яка має два аспекти. Перший – Путін дав наказ взяти Бахмут до Нового року, але російські солдати його не взяли. Більше того, з 1 серпня у даному напрямку вони змогли просунутися лише на 15 кілометрів. А це більш ніж скромний результат для "другої армії світу", - зауважив експерт.

За його словами, другим аспектом є те, що Бахмут має стратегічне значення для росіян. Черник нагадав, що поточна війна на 90% є війною артилерій. Вантажівками з Росії знаряддя до передової не довезти, тому для цього потрібне залізничне полотно.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

"Такий вузол там є, у Дебальцевому (пригадайте січень 2015 року і те, які важкі бої за нього тоді відбувалися). Від Бахмута до Дебальцевого усього 42 кілометри, тоді як РСЗВ HIMARS працюють на відстані до 84 кілометрів. Отже, цей вузол знаходиться під загрозою українських РСЗВ, тому росіянам критично потрібно відтиснути наші війська звідти. Кілька місяців РФ билася за це, як риба об лід, але не змогла нічого досягти. Тому тепер додався психологічний аспект, через який росіянам довелося поспіхом змінювати акценти", - пояснив експерт.

Бої за Соледар

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км. Загарбники намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар. Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

У британській розвідці кажуть, що спроби захопити Соледар пояснюються планами окупантів обійти Бахмут з півночі, оточити його та зруйнувати українські шляхи сполучення. Розвідники наголошують, що РФ навряд чи зможе відразу оточити Бахмут, адже українські сили зберігають стабільну глибоку оборону і контролюють шляхи постачання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається – туди будуть перекинуті додаткові сили. Президент підкреслив, що завдяки стійкості Збройних сил у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і сили.

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війна в Україні Соледар війна Росії та України
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