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"Хоче бути господарем РФ": експерт про важливість Соледара і чому за нього вчепився Пригожин

12 січня 2023, 05:10
Ватажок вагнерівців Пригожин можливим захопленням Соледара хоче втерти носа міністру оборони РФ.
Сергій Череватий, Соледар
Чому РФ намагається захопити Соледар / колаж фото facebook.com/sergij cerevatij

Російські окупанти, серед яких і "вагнерівці", намагаються штурмувати Соледар на Донеччині. Вони хочуть захопити місто за будь-яку ціну. Ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин особисто хоче домогтися цього захоплення, щоб утерти носа міністру оборони РФ і показати йому, що "Шойгу ніхто і звати його ніяк". Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Петро Черник.

"Війна між вежами Кремля загострюється, Пригожин вже відчуває себе незалежною, серйозною політичною силою, і добре розуміє, що в потенційному протистоянні за владу Шойгу є його найнебезпечнішим конкурентом. Тобто Пригожин таким чином посилює своє політичне реноме", - сказав Черник.

Експерт переконаний, що Пригожин хоче всім показати, що він зі своїми найманцями може стати "головним господарем в Росії".

Також Соледар важливий для росіян з тактичної точки зору. Місто має зручний рельєф, до того ж воно розташоване на висотах. Якщо окупанти повністю захоплять місто, то вони зможуть наносити артилерійські удари по українських територіях на відстані від 15 до 30 або навіть 50 кілометрів.

"Соледар - це командна висота. Не кажучи вже про те, що місто – економічно ласий шматок, адже в Соледарі чи не найбільші у світі запаси солі. При чому мова йде не тільки про кухонну сіль, там є різні соляні сполуки, які використовуються в промисловості. Оскільки попереду велике електричне світло, то певні соляні сполуки можуть використовуватися для виготовлення літій-іонних батарей. А це - мільярди доларів прибутку", - пояснив експерт.

Черник поки не може спрогнозувати, куди саме окупанти перекинуть свої сили після можливого захоплення Соледара. Однак він нагадав про те, що Путін не відмовився від мети захопити всю Донецьку область.

Бої за Соледар

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км. Загарбники намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар. Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

У британській розвідці кажуть, що спроби захопити Соледар пояснюються планами окупантів обійти Бахмут з півночі, оточити його та зруйнувати українські шляхи сполучення. Розвідники наголошують, що РФ навряд чи зможе відразу оточити Бахмут, адже українські сили зберігають стабільну глибоку оборону і контролюють шляхи постачання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається – туди будуть перекинуті додаткові сили. Президент підкреслив, що завдяки стійкості Збройних сил у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і сили.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Соледар війна на Донбасі
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