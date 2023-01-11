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"Наступні 24 години будуть вирішальними": український солдат розповів про важку ситуацію в Соледарі

11 січня 2023, 21:32
Військовий зазначив, що росіяни глушать український зв'язок, що надзвичайно ускладнює координацію.
'Наступні 24 години будуть вирішальними': український солдат розповів про важку ситуацію в Соледарі
Український солдат розповів про важку ситуацію в Соледарі/ 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатска бригада

Український військовий повідомив, що ситуація у Соледарі Донецької області дуже складна і наступні 24 години будуть критичними. Про це захисник розповів у коментарі для CNN.

"Тут важко, але ми живі більше, ніж будь-хто інший", - заявив журналістам військовий ЗСУ.

За словами солдата, якщо найближчі українські частини утримають свої позиції, то його підрозділ зможе безпечно відступити. Також він сказав, що росіяни глушать український зв'язок, що надзвичайно ускладнює координацію.

"Незрозуміло, хто наші сусіди, але хтось там є та воює. Жодного зв'язку з ними ми не маємо", - заявив військовий.

Також захисник закликав не вірити словам голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який заявив, що місто нібито було "захоплено" його найманцями. Окрім того, він зауважив, що заява Міноборони РФ про те, що окупанти "заблокували Соледар із північної та південної частин" є хибною.

"Не вірте тому, що вони говорять. Ми тримаємось тут. Хоча практично самостійно. Без командирів", - додав військовий.

Бої за Соледар

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км. Загарбники намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар. Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

У британській розвідці кажуть, що спроби захопити Соледар пояснюються планами окупантів обійти Бахмут з півночі, оточити його та зруйнувати українські шляхи сполучення. Розвідники наголошують, що РФ навряд чи зможе відразу оточити Бахмут, адже українські сили зберігають стабільну глибоку оборону і контролюють шляхи постачання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається – туди будуть перекинуті додаткові сили. Президент підкреслив, що завдяки стійкості Збройних сил у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і сили.

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