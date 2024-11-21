США можуть зупинити війну: політолог дав неочікуваний прогноз за участі Трампа

Політолог Валерій Димов повідомив, що зараз ініціатива у руках Трампа.

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Трамп може завершити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези Димова:

США можуть зупинити війну в Україні

Нема вже козирів у Путіна, а у Трампа всі козирі на руках

Політолог, директор Центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов висловився стосовно того, яким чином США може зупинити російсько-українську війну.

"Яким чином може Америка припинити війну? Дуже просто може, просто подивіться ціни на нафту з 15-го, наприклад, а Трамп прийшов у 16-му році і був до 20-го. Я не про Трампа кажу, просто є об’єктивна статистика. Подивіться під час передвиборчої кампанії яких президентів Путін робив заяву на Мюнхенській конференції безпеки. Ми маємо розуміти і пам’ятати, що дійсно не провокував би так Путін Трампа, тому що не дивлячись на їхні близькі стосунки, про які говорить Трамп, насправді важко провокувати людину, яка не є прогнозованою", - сказав він в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

Валерій Димов також вважає, що в руках США є велика кількість "козирів".

"Є глибина у американської економіки. На кожен Путінський хід є 25 ходів у США. Та сама нафта, той самий газ. Ті самі інтереси на південному сході, інтереси з Саудівською Аравією, Авраамові угоди - тільки це може вплинути на падіння ціни на нафту. Якщо говорити про ціни на нафту, Трамп сказав, що другим його указом буде копати. Подивіться зараз на ринки, акції Китаю падають, акції Російських РТС, Московської біржі падають. Нема вже козирів у Путіна, а у Трампа всі козирі на руках, навіть ініціатива вже переходить. Хто володіє ініціативою - володіє полем бою. Зараз ініціатива у Трампа , якби він хотів, якби з ним правильно говорити і діяти, можна було б залучити Трампа", - вважає політолог.

Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

Військова допомога США Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, що США найближчими тижнями передадуть військову допомогу. Ця допомога включатиме зброю та оплату контрактів на виробництво нового озброєння, яке було передбачене програмою на підтримку країни, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

США дозволили бити по Росії на відстань до 300 кілометрів. Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії. При цьому Боррель не прокоментував, хто йому надав цю інформацію.

Відомо, що США схвалили надання Україні протипіхотних мін. Тип протипіхотних мін є "нестійким", тобто вони самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, зменшуючи небезпеку для цивільного населення.

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