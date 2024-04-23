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Для України знайшли ще 4 батареї Patriot: розкрито схему передачі з гарантіями США

Олексій Тесля
23 квітня 2024, 09:43
Необхідно прискорити ухвалення необхідних рішень, наголосив Дмитро Кулеба.
Для України знайшли ще 4 батареї Patriot: розкрито схему передачі з гарантіями США
Україна може отримати нові системи Patriot / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov

Ведуться переговори щодо надання Україні додаткових систем Patriot, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Наше, міністрів закордонних справ, завдання - це готувати рішення. І зараз у розробці вже - я говорив три минулого тижня, а сьогодні була в мене остання розмова, і я розумію, що вже в нас є "на радарі" 4 конкретні батареї, якщо ми говоримо про Patriot. Ведуться переговори між нами і відповідними країнами, і США", - сказав Кулеба в ефірі телемарафону.

Водночас він наголосив, що вже не раз говорив партнерам і колегам, що "вже немає сил терпіти переговори", і потрібно ухвалювати вже рішення.

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"Усі все знають, наше завдання зараз - прискорити ухвалення рішень. Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся. Це позитивний для України результат", - запевнив міністр.

Також він нагадав, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом раніше, і тема ППО була основною темою.

"Тому рішення на рівні лідерів будуть ухвалені. Наше завдання - прискорювати це максимально", - підкреслив Кулеба.

Греція може передати Україні систему Patriot

Як пише видання Pronews, Греція може передати Україні ЗРК Patriot PAC-3 в обмін на американські "гарантії" проти турецької загрози і пакет фінансових компенсацій.

Зазначається, що Афіни можуть передати одну систему Patriot із двох, які розгорнуті в Греції. Урядові джерела видання заявляють, що США надали "гарантії" безпеки Греції від турецької загрози на час використання Patriot, не уточнюючи, які саме "гарантії" пропонуються.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Що кажуть у грецькому уряді

Як нагадав рес-секретар уряду Греції Павлос Марінакіс, його країна вже надала відчутну допомогу Україні та її народу.

"Однак необхідно наголосити, що не буде вжито жодних дій - і я наголошую на цьому - які могли б навіть віддалено поставити під загрозу потенціал стримування або протиповітряну оборону нашої країни", - заявив прес-секретар уряду Греції.

Він додав, що Греція послідовно спростовувала подібні твердження в минулому. "І сьогодні я рішуче підтверджую нашу позицію", - цитує його Ekathimerini.

ЗРК Patriot - останні новини по темі

Раніше повідомлялося, що Німеччина поставить Україні третю систему ППО ЗРК Patriot. Зазначається, що наразі Бундесвер надав Україні дві вогневі частини ЗРК Patriot, а постачання ще однієї системи стане можливим за рахунок повернень із планового ремонту.

Ймовірні терміни передачі Україні нової системи ЗРК Patriot від Німеччини прокоментував представник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. "Звичайно, що це не одна машина, і всі їх треба буде доставити на територію України. Це може зайняти деякий час. Я не хотів би говорити, скільки, оскільки противник також моніторить ситуацію і може використати. Однак можу запевнити, що це відбудеться якомога швидше", - сказав представник ЗС.

Зі свого боку глава МЗС Дмитро Кулеба вважає реальною ситуацію, за якої системи ППО Patriot, розташовані в межах Польщі, прикривали б кордон на заході України.

Для України знайшли ще 4 батареї Patriot: розкрито схему передачі з гарантіями США
/ Главред

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Дмитро Кулеба новини Греції війна Росії та України ЗРК Patriot
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