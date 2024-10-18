'США хочуть залишити Україну в напівзруйнованому стані': Загородній здивував заявою

Експерт переконаний, що США не хочуть, щоб Путін втратив своє президентське крісло.

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США не хочуть перемоги України у війні / Колаж: Главред, фото: Главред, ОП

США не хочуть, щоб Україна перемогла РФ військовим шляхом. Вони хочуть залишити Україну в напівзруйнованому стані. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

При цьому, на думку експерта, США хочуть, щоб російський диктатор Володимир Путін залишився у своєму президентському кріслі. Він додав, що причиною таких дій є бажання США перетягнути РФ на свій бік під час війни з Китаєм.

"США хочуть, щоб Росія не виграла, але й Україна не програла війну. Вони хочуть залишити Україну в напівзруйнованому стані, Путіна зберегти на місці, а нам будуть продовжувати компостувати мозок. Головне, чого не хочуть США, - це дестабілізації Росії. Політика США останніх ста років щодо Москви полягає в тому, що Росія має бути стабільною", - сказав Загородній. відео дня

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу як експерта.

Допомога Україні від США - останні новини

Раніше Байден оголосив про нову допомогу США на $425 мільйонів. Пакет включатиме ракети-перехоплювачі до протиповітряних систем, боєприпаси типу "повітря-земля", артснаряди тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Байден може дозволити Києву бити вглиб РФ після виборів. Якби США дозволили Україні використовувати ракети великої дальності, це стало б найважливішим сигналом.

Як повідомлялося раніше, Байден після візиту Зеленського до США зробив прогноз щодо завершення війни. Сполучені Штати нададуть підтримку Україні на кожному етапі її шляху, сказав Джо Байден.

Що відомо про план перемоги України / Інфографіка: Главред

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократу Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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