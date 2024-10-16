Байден оголосив нову допомогу США на $425 мільйонів: деталі дзвінка до Зеленського

Американський президент Джо Байден оголосив про нову допомогу Україні на суму 425 мільйонів доларів. Про це йшлося у телефонній розмові з українським главою Володимиром Зеленським.
Пакет міститиме ракети-перехоплювачі до протиповітряних систем, боєприпаси типу "повітря-земля", артснаряди тощо.
"Найближчими місяцями США нададуть Україні низку додаткових можливостей, зокрема сотні перехоплювачів до ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти, а також тисячі броньованих машин для ЗСУ", — ідеться у повідомленні.
Зеленський також поінформував Байдена про свій план перемоги. Обидва лідери доручили своїм командам провести консультації про подальші кроки.
Байден і Зеленський - деталі дзвінка
У середу ввечері, 16 жовтня, як і передбачили у Білому домі, відбулась телефонна розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського. За словами українського президента, він запропонував США розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї. Також обговорили важливість додаткових тренувань для українських воїнів.
Окрему увагу приділили майбутньому онлайн-засіданню у форматі "Рамштайн".
Окрім того, Зеленський поділився з Байденом реакцією парламенту на оприлюднений план перемоги.
Військова допомога США - останні новини
Нагадаємо, у вересні США виділили Україні один із найбільших пакетів військової допомоги. Його вартість складає 2,4 мільярда доларів. Відомо, що Україна отримає додаткові засоби ППО, безпілотники, боєприпаси. Також пакет зміцнить оборонно-промислову базу України та забезпечить потреби у її обслуговуванні та підтримці.
Тоді ж були чутки, що США надали Україні касетні JSOW до F-16. Йдеться про бомби з касетною бойовою частиною та дальністю до понад 70 миль або 112 км.
Проте експерти вважають, що поставки зброї ЗСУ у 2025 році під загрозою, союзникам не вистачає грошей. Фінансування на 2025 залежить від 50 мільярдів доларів у вигляді заморожених активів РФ.
Рішення про військову допомогу Україні від США
23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.
24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США.
Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.
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