Байден оголосив нову допомогу США на $425 мільйонів: деталі дзвінка до Зеленського

Сьогодні ввечері Зеленський мав розмову з американським колегою.

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Байден переговорив з Зеленським / Колаж: Главред, фото: ОП

Американський президент Джо Байден оголосив про нову допомогу Україні на суму 425 мільйонів доларів. Про це йшлося у телефонній розмові з українським главою Володимиром Зеленським.

Пакет міститиме ракети-перехоплювачі до протиповітряних систем, боєприпаси типу "повітря-земля", артснаряди тощо.

"Найближчими місяцями США нададуть Україні низку додаткових можливостей, зокрема сотні перехоплювачів до ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти, а також тисячі броньованих машин для ЗСУ", — ідеться у повідомленні.

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Зеленський також поінформував Байдена про свій план перемоги. Обидва лідери доручили своїм командам провести консультації про подальші кроки.

Байден і Зеленський - деталі дзвінка

У середу ввечері, 16 жовтня, як і передбачили у Білому домі, відбулась телефонна розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського. За словами українського президента, він запропонував США розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї. Також обговорили важливість додаткових тренувань для українських воїнів.

Окрему увагу приділили майбутньому онлайн-засіданню у форматі "Рамштайн".

Окрім того, Зеленський поділився з Байденом реакцією парламенту на оприлюднений план перемоги.

Військова допомога США - останні новини

Нагадаємо, у вересні США виділили Україні один із найбільших пакетів військової допомоги. Його вартість складає 2,4 мільярда доларів. Відомо, що Україна отримає додаткові засоби ППО, безпілотники, боєприпаси. Також пакет зміцнить оборонно-промислову базу України та забезпечить потреби у її обслуговуванні та підтримці.

Тоді ж були чутки, що США надали Україні касетні JSOW до F-16. Йдеться про бомби з касетною бойовою частиною та дальністю до понад 70 миль або 112 км.

Проте експерти вважають, що поставки зброї ЗСУ у 2025 році під загрозою, союзникам не вистачає грошей. Фінансування на 2025 залежить від 50 мільярдів доларів у вигляді заморожених активів РФ.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Військова допомога Україні - подробиці / Інфографіка: Главред

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