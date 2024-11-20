США готові скасувати майже 5 мільярдів доларів боргу для Києва - Держдеп

Джо Байден готовий пробачити 50% позики для України - деталі у матеріалі.

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Байден скасує половину боргу України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із матеріалу:

Білий дім хоче скасувати половину боргу Україні

Чому Конгрес не хоче йти на такий крок

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу - приблизно 4,65 мільярда доларів.

Речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу в середу 20 листопада розповів, що американський Конгрес ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 мільярд доларів у квітні 2024 року.

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За умовами цього документа, економічна допомога - близько 10 мільярдів доларів - надається Києву не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика, йдеться у матеріалі "Голос Америки".

Водночас документ надає Джо Байдену повноваження пробачити 50% цієї позики.

Він передбачає, що з 15 листопада 2024 року - за тиждень після виборів президента США, чинний президент може пробачити до 50% цієї позики, тоді як інші 50% позики зможе пробачити 1-го січня 2026 року вже наступний президент.

"Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це", - сказав Міллер.

Після того, як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Однак, на думку Міллера, цього не станеться.

"Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону", - пояснив речник.

Військова допомога США - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США готують новий пакет військової допомоги для України. Представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що США посилюватимуть підтримку України і найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги.

У Держдепі США офіційно підтвердили дозвіл на удари ракетами ATACMS по РФ. Зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей для самозахисту. Саме від цих ударів залежить, триватиме цей конфлікт довго чи ні.

Також відомо, що у США схвалили надання Україні протипіхотних мін. Після нещодавнього дозволу Білого дому застосовувати далекобійну зброю для завдання ударів углиб країни-агресора Росії президент США Джо Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін.

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