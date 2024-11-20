Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

США готові скасувати майже 5 мільярдів доларів боргу для Києва - Держдеп

Юлія Закрепа
20 листопада 2024, 23:20
111
Джо Байден готовий пробачити 50% позики для України - деталі у матеріалі.
США готові скасувати майже 5 мільярдів доларів боргу для Києва - Держдеп
Байден скасує половину боргу України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із матеріалу:

  • Білий дім хоче скасувати половину боргу Україні
  • Чому Конгрес не хоче йти на такий крок

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу - приблизно 4,65 мільярда доларів.

Речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу в середу 20 листопада розповів, що американський Конгрес ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 мільярд доларів у квітні 2024 року.

відео дня

За умовами цього документа, економічна допомога - близько 10 мільярдів доларів - надається Києву не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика, йдеться у матеріалі "Голос Америки".

Водночас документ надає Джо Байдену повноваження пробачити 50% цієї позики.

Він передбачає, що з 15 листопада 2024 року - за тиждень після виборів президента США, чинний президент може пробачити до 50% цієї позики, тоді як інші 50% позики зможе пробачити 1-го січня 2026 року вже наступний президент.

"Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це", - сказав Міллер.

Після того, як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Однак, на думку Міллера, цього не станеться.

"Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону", - пояснив речник.

Військова допомога США - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США готують новий пакет військової допомоги для України. Представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що США посилюватимуть підтримку України і найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги.

У Держдепі США офіційно підтвердили дозвіл на удари ракетами ATACMS по РФ. Зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей для самозахисту. Саме від цих ударів залежить, триватиме цей конфлікт довго чи ні.

Також відомо, що у США схвалили надання Україні протипіхотних мін. Після нещодавнього дозволу Білого дому застосовувати далекобійну зброю для завдання ударів углиб країни-агресора Росії президент США Джо Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США ЗСУ новини України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США готові скасувати майже 5 мільярдів доларів боргу для Києва - Держдеп

США готові скасувати майже 5 мільярдів доларів боргу для Києва - Держдеп

23:20Україна
Хотіли вкрасти 27 млн грн: керівників у Силах логістики ЗСУ піймали на розкраданні

Хотіли вкрасти 27 млн грн: керівників у Силах логістики ЗСУ піймали на розкраданні

22:56Україна
Долетить до Києва за 8-10 хвилин: експерт розповів, чи вдарить РФ ракетою "Рубіж"

Долетить до Києва за 8-10 хвилин: експерт розповів, чи вдарить РФ ракетою "Рубіж"

22:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Батареї можуть стати гарячішими в рази: сантехнік поділився секретом

Батареї можуть стати гарячішими в рази: сантехнік поділився секретом

Довгонога красуня: донька Орбакайте стає копією мами

Довгонога красуня: донька Орбакайте стає копією мами

Масло буде свіжим цілий рік: експерт розкрила секрети зберігання продукту

Масло буде свіжим цілий рік: експерт розкрила секрети зберігання продукту

РФ готова завершити війну в Україні: у Reuters назвали п'ять умов Путіна

РФ готова завершити війну в Україні: у Reuters назвали п'ять умов Путіна

Зима озолотить представників трьох знаків Зодіаку: хто казково розбагатіє

Зима озолотить представників трьох знаків Зодіаку: хто казково розбагатіє

Останні новини

23:58

Фікус вразить пишнотою: садівники поділилися секретами догляду за рослиною

23:20

США готові скасувати майже 5 мільярдів доларів боргу для Києва - Держдеп

23:14

"Планів не було": у виступах Орбакайте в терористичній РФ поставили крапку

23:06

Зеленський підписав закон про позбавлення держнагород зрадників: що передбачається

22:56

Хотіли вкрасти 27 млн грн: керівників у Силах логістики ЗСУ піймали на розкраданні

Якою буде зима 2025 в Україні: кліматолог Засядько дала прогнозЯкою буде зима 2025 в Україні: кліматолог Засядько дала прогноз
22:50

Долетить до Києва за 8-10 хвилин: експерт розповів, чи вдарить РФ ракетою "Рубіж"

22:48

Ув'язнені "б'ються" за ліжко P.Diddy у в'язниці

22:45

РФ готує ракетний удар по Україні: дипломат видав заяву про ядерний удар

22:31

"Залишились тижні": ЗСУ можуть вийти із стратегічного міста на сході

Реклама
22:18

Відберуть усе: влада України жорстко покарає зрадників і путіністів

22:17

Від будівлі нічого не залишилося: перші кадри з місця удару Storm Shadow в Курській областіВідео

22:07

Меган просто оскаженіє: принц Гаррі зробив татуювання на видному місці

22:00

Загроза ядерного удару та закриття посольств: головні новини України (дайджест)

21:20

Британія утилізує військові кораблі, вертольоти та безпілотники: що відбувається

21:06

Мамин скарб: який вигляд має дворічна донька Світоліної від Монфіса

20:56

"У нас божевільний сусід": Зеленський про повідомлення щодо "потужної атаки" РФ

20:50

Все набагато простіше, ніж здається: як правильно обрати зимові шини для авто

20:50

Без тисяч загиблих: Зеленський назвав єдиний варіант повернення Криму

20:30

Медичному центру "Лелека" 8 років: трансформація, розвиток та плани на майбутнє новини компанії

20:20

Вирішує давню проблему: для чого потрібно встромляти столові прибори в цибулю

Реклама
20:17

"Випередили ворога": начальник Генштабу розкрив, як Курська операція зірвала плани РФ

19:49

Зима озолотить представників трьох знаків Зодіаку: хто казково розбагатіє

19:40

Мороз -8, снігопади та ожеледиця: Україну накриває дуже потужна негода

19:31

У Путіна готують заморозку вкладів росіян, "на Валдаї" вже схвалили це рішення

19:26

Росіяни жорстоко розстріляли полонених бійців ЗСУ на двох напрямках

19:15

Україна переживає справжній культурний прорив, - Поплавський актуально

19:10

Кім Чен Ин садить Путіна на збройову голкуПогляд

19:06

ЗСУ "на характері" відвоювали позиції: воїни 28 ОМБр провели операцію під Торецьком

18:56

Графік вимкнення світла на 21 листопада: скільки годин доведеться сидіти у темряві

18:47

Приціл на Крим: які об'єкти ЗСУ можуть атакувати ракетами США - Братчук

18:43

Oops Show: подія, що перетворює невдачі на джерело натхнення

18:39

Загроза ядерного удару: чи може Україна збивати ракети РС-26 "Рубіж" - ЗМІ

18:36

Тюремний термін із конфіскацією: в СБУ засудили путініста Машкова

18:27

Україна під загрозою ракетного удару, РФ підняла в повітря авіацію

18:16

Путін хоче розділити Україну на три частини: що відомо про підступний план РФ

18:16

Хитрий трюк для водіїв: як розморозити лобове скло за допомогою пакета

18:15

"Я б йому дещо ампутувала": Лоліта накинулася на росіянина і дружка Кіркорова

17:50

"Дав добро": Байден радився з Трампом щодо дозволу на удари ATACMS по Росії

17:16

Звідки насправді походить "медовий місяць": несподіване пояснення фольклориста

17:13

ЗСУ вперше вдарили по Росії ракетами Storm Shadow: стала відома ціль удару

Реклама
17:09

Багатомільйонна допомога Україні: яке озброєння США готові передати ЗСУ

17:02

Секретні комбінації для водіїв: як перевірити двигун за допомогою педалей

16:57

"Через це закриваються посольства": стала відома ціль масованої атаки на Київ

16:53

Спортсмен-депутат Жан Беленюк уперше зізнався, чому самотній

16:51

Графіки відключень світла можуть скасувати для усіх українців: названо терміни

16:46

ЗСУ "затисли в кліщі": під загрозою ключова магістраль біля Курахового - Селезньов

16:35

Загроза ядерного удару: що відомо про російську ракету РС-26 "Рубіж"

16:28

Валютний "шторм" на горизонті: яким буде курс долара в Україні найближчими днями

16:08

Час має вирішальне значення: коли найкраще продавати автомобіль - названо місяць

15:59

"Різні типи ракет": РФ може масовано вдарити по Україні: що відомо

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти