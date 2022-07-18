УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зрівняли з землею три бази за добу: ЗСУ потужно вдарили по окупантам

18 липня 2022, 09:50

Як повідомляють українські чиновники, на Луганщині наші воїни знищили базу і склад бойовиків (в Алчевську та Кадіївці), а на Херсонщині - казарму, штаб і склад.

Гаубиця
Зрівняли з землею три бази за добу: ЗСУ знатно вдарили по окупантам/ колаж ua.depositphotos.com і "Вікіпедія"

Українські війська потужно і точно вдарили по тилах російських агресорів. Бійцям ЗСУ вдалося знищити бази прота у двох областях - на Луганщині та Херсонщині. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської Військової адміністрації Сергій Братчук.

За його інформацією, в місті Алчевськ (Луганська область), який знаходиться під окупацією з 2014 року, було завдано удару по військовій базі окупантів.

Увечері ж 17 липня був зафіксований удар по агресорах в місті Кадіївка (до декомунізації ‒ Стаханов). Там ЗСУ точно потрапили в склад з боєприпасами ворогів. Після чого і почалася потужна детонація снарядів.

Крім того, в Херсонській області, в селищі Лазурне, була ліквідована нова база російських окупаційних військ. Тут українська армія знищила не тільки казарму і штаб ворога, але і, знову ж таки, склад з боєприпасами.

читайте також"За Харків, Вінницю, Миколаїв": ЗСУ вдарили по базах окупантів і складах з боєприпасами

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що російські окупанти почали перевозити свої склади боєприпасів подалі від лінії фронту через постійні точні удари українських артилеристів. При цьому загарбники можуть перемістити частину складів на об'єкти цивільної інфраструктури, щоб таким чином прикрити їх від ураження з боку ЗСУ.

Зазначимо, за тиждень з американських РСЗВ HIMARS по окупантам було завдано понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними. Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

Інші новини:

Дивіться онлайн новини Херсона

Автор: Єгор Бунін
ЗСУ склади боєприпасів війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:40

Прикмети на 19 липня: які 2 речі потрібно зробити, щоб розбагатіти

10:32

Бояться партизанів і ЗСУ: колаборанти в Мелітополі з переляку відмовилися ходити на роботуВідео

10:18

Через 4-6 місяців війна України з Росією припиниться і стане "замороженою" - колишній головком НАТОВідео

10:14

Гороскоп Таро на тиждень 18-24 липня: Терезам - щастя в любові, Козерогам - підказки Всесвіту, Рибам - везінняВідео

09:56

Армія України блокує повне захоплення військами РФ всієї Луганщини, ворог йде на Бахмут – ГайдайВідео

Реклама
09:50

Зрівняли з землею три бази за добу: ЗСУ потужно вдарили по окупантамВідео

09:42

Проводжали воювати: на Буковині в ДТП загинув військовий і вся його родина

09:07

Масований обстріл Миколаєва: пролунало 10 вибухів, окупанти влучили в цивільні об'єктиВідео

08:58

Осколок прошив стегно: на Донбасі дівчинка-підліток закрила тілом братика від обстрілуВідео

08:56

"Феєрверки" у Новій Каховці: на ворожих складах боєприпасів відбулися вибухи і почалася детонаціяВідео

08:39

Гороскоп на сьогодні 18 липня 2022: Скорпіонам - підказки долі, Водоліям - помилки, Рибам - несподівані подіїВідео

08:34

Кремль вже розуміє, що програє війну: Навіщо Лукашенко і Путін поїхали кланятись до ІрануПогляд

08:30

Мітки відьми: ТОП8 ознак - як розпізнати неймовірну силуВідео

08:15

36 "двохсотих" окупантів, 2 склади і техніка: захисники України потужно вдарили по армії РФ на півдніВідео

08:10

Відомий музичний телеведучий героїчно загинув у боях з окупантами

07:38

ЗСУ відбили штурми окупантів біля 8 населених пунктів і Вуглегірської ТЕС – ГенштабВідео

07:30

Кому категорично не можна їсти вишню та чим вона шкідлива

07:05

Кремль навмисно затягує війну і планує поповнювати резерв юнармійцями – ISWВідео

06:26

Навіщо Росія посилює ракетний терор в УкраїніПогляд

05:31

Вріже + 37º: синоптик розповів, де чекати пекла і назвав найспекотніший деньВідео

Реклама
04:30

У Путіна є крайній термін, до якого РФ планує завершити війну проти України – експертВідео

02:20

Оживуть навіть дуже кволі рослини: як приготувати підгодівлю з вівсянки

01:35

Росія застосовує "розумні" ракети: ППО не завжди встигає спрацювати - ЖдановВідео

00:51

Прикмети на 18 липня: які 3 речі потрібно зробити, щоб захистити сім'ю від бід і залучити грошіВідео

00:30

50 гривень за долар: українців попередили про катастрофічний сценарій девальваціїВідео

17 липня, неділя
23:59

Політолог розповів, що стало "останньою краплею" для звільнення Баканова

23:37

"Судний день для Росії": Зеленський різко висловився щодо цинічних закидів КремляВідео

23:08

Як довше зберегти малину в холодильнику та правильно заморозити

22:41

Зеленський назвав причину відсторонення генпрокурора та голови СБУ

22:39

Ракетний тероризм: експерт назвав мету знищення РФ цивільних цілей в УкраїніВідео

22:15

У Держдепі зізналися, чому закликали американців негайно залишити Україну

22:02

Ракетний удар по Кримському мосту: експерт розкрив сценарій контрнаступу ЗСУВідео

21:57

Полетіли голови: Зеленський звільнив генпрокурора Венедіктову та очільника СБУ Баканова

21:30

Бунт в армії Путіна: бурятів-відмовників кидають у СІЗО під ЛуганськомВідео

21:16

Відповідь "русскому миру": ЗСУ нещадно вдарили по глибокому тилу ворога на ЛуганщиніВідео

20:58

"За Вінницю": Авіація ЗСУ "перемелює" окупантів потужними ракетамиВідео

20:31

"Трохи дрібніше, аніж міст": які об'єкти в Криму можуть знищити ракети HIMARS

20:24

Угорщина готувалася ввести "миротворців": експерт пояснив план Будапешта по Закарпаттю

19:58

Небезпека нових ракетних ударів РФ: у Генштабі назвали, який регіон під загрозоюВідео

19:40

"Готові себе захищати": в Латвії озвучили терміни нового конфлікту в Європі

Реклама
19:36

Бійці ЗСУ ліквідували командира взводу снайперів окупантів РФВідео

19:25

Нова робота, несподівані гроші і велике щастя: 3 знакам зодіаку неймовірно пощастить в серпніВідео

19:08

Зеленський сигналить про операції ЗСУ зі звільнення півдня, РФ йде в оборону – розвідка БританіїВідео

18:59

Під Слов'янськом та Бахмутом ЗСУ відбили ворожий штурм: окупанти відступили з втратамиВідео

18:36

"Жалюгідна, забута історією людина": у Зеленського відповіли на погрози МедведєваВідео

18:35

Росіяни марять новими "перемогами" після обстрілу ОдесиВідео

18:24

Путін робить самому собі ведмежу послугуПогляд

18:03

З ювілеєм 50 років - мудрі привітання і зворушливі листівки чоловікам і жінкам

17:58

Бучанський кат з РФ злив докази вбивства мирного жителя на крадений телефонВідео

17:46

Невдачі і труднощі: 2 знака чекає непростий період протягом 10 років - фортуна від них відвернетьсяВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти