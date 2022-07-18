Зрівняли з землею три бази за добу: ЗСУ потужно вдарили по окупантам

Зрівняли з землею три бази за добу: ЗСУ знатно вдарили по окупантам/ колаж ua.depositphotos.com і "Вікіпедія"

Українські війська потужно і точно вдарили по тилах російських агресорів. Бійцям ЗСУ вдалося знищити бази прота у двох областях - на Луганщині та Херсонщині. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської Військової адміністрації Сергій Братчук.

За його інформацією, в місті Алчевськ (Луганська область), який знаходиться під окупацією з 2014 року, було завдано удару по військовій базі окупантів.

Увечері ж 17 липня був зафіксований удар по агресорах в місті Кадіївка (до декомунізації ‒ Стаханов). Там ЗСУ точно потрапили в склад з боєприпасами ворогів. Після чого і почалася потужна детонація снарядів.

Крім того, в Херсонській області, в селищі Лазурне, була ліквідована нова база російських окупаційних військ. Тут українська армія знищила не тільки казарму і штаб ворога, але і, знову ж таки, склад з боєприпасами.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що російські окупанти почали перевозити свої склади боєприпасів подалі від лінії фронту через постійні точні удари українських артилеристів. При цьому загарбники можуть перемістити частину складів на об'єкти цивільної інфраструктури, щоб таким чином прикрити їх від ураження з боку ЗСУ.

Зазначимо, за тиждень з американських РСЗВ HIMARS по окупантам було завдано понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними. Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

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