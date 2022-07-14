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Аж трусяться через HIMARS: окупанти перевозять техніку і склади боєприпасів подалі від фронту

14 липня 2022, 18:34

Росіяни можуть перенести свої склади на об'єкти цивільної інфраструктури, щоб заховати від ударів українських сил, попереджає Генштаб ЗСУ.

Российская военная техника, российские военные, взрыв
Окупанти перевозять техніку і склади боєприпасів подалі від фронту/ Reuters, УНИАН

Російські окупанти почали перевозити свої склади боєприпасів подалі від лінії фронту через постійні влучні удари українських артилеристів.

При цьому загарбники можуть перемістити частину складів на об'єкти цивільної інфраструктури, щоб таким чином прикрити їх від ураження з боку ЗСУ. Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

За його словами, українські воїни активно б’ють по окупантах з реактивних систем залпового вогню та далекобійної артилерії, яку Україні надав Захід.

"Крім реактивних систем залпового вогню, армійці активно використовують 155-мм снаряди "Смарт", за допомогою яких уражено майже 30 броньованих об'єктів супротивника. Наші військові впевнено знищують командні пункти супротивника та порушують його логістичні ланцюжки", – розповів Громов.

Окупантам через це доводиться переносити подалі від лінії фронту свої склади з боєприпасами і пальним.

За словами Громова, загарбники розглядають можливість перемістити склади бригадного рівня так, щоб вони перебували не менше, ніж за 100 кілометрів від фронту. А от склади корпусного рівня хочуть перекинути ще далі – на відстань близько 150 кілометрів від лінії фронту. При цьому частину боєприпасів росіяни можуть просто заховати на об'єктах цивільної інфраструктури.

Після ударів ЗСУ росіяни вивозять техніку з Мелітополя

Після того, як українські сили нанесли точні удари по складах противника в окупованому Мелітополі на Запоріжжі, росіяни почали вивозити з міста свою техніку. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За словами Федорова, окупанти перекидають техніку в бік Кирилівки та Охримівки.

При цьому частину військової техніки загарбники розставляють у житлових кварталах міста. А на місці однієї з покинутих баз, яку раніше окупанти облаштували на території 24-го ПТУ, російські військові залишили муляжі.

Раніше повідомлялося, що захисники України нанесли чотири точні удари по російських окупантах у двох районах Миколаївської області. У результаті роботи українських бійців був знищений склад боєприпасів окупантів, а також їхній пункт управління.

Нагадаємо, за тиждень з американських РСЗВ HIMARS по окупантах було завдано понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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