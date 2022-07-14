УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ рознесли вщент пункт управління і склад боєприпасів росіян на Миколаївщині

14 липня 2022, 17:38

Українські воїни нанесли чотири влучних удари по загарбниках.

Украинские военные, взрыв
ЗСУ рознесли вщент пункт управління і склад боєприпасів росіян на Миколаївщині/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Захисники України нанесли точні удари по російських окупантах у двох районах Миколаївської області.

У результаті роботи українських бійців був знищений склад боєприпасів окупантів, а також їхній пункт управління. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Нашими підрозділами нанесено 4 влучних удари по ворожих цілях на Миколаївщині. Як наслідок, знищено пункт управління і склад боєприпасів противника в Снігурівському і Баштанському районах", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вранці окупанти обстріляли Миколаїв з зенітно-ракетних систем С-300. Внаслідок цього було зруйновано готель та бізнес-центр. Також загарбники влучили у стадіон, в 3 заклади освіти, були пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, підприємства. За повідомленням голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, попередньо обійшлося без жертв, одна людина поранена.

Нагадаємо, вранці у четвер, 14 липня, окупанти завдали ракетного удару по Вінниці. Ворожа ракета потрапила у центр міста в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали Будинок офіцерів, розташовані неподалік житлові будинки. Уже відомо про 21 загиблого. 42 людини не виходять на зв’язок і вважаються безвісти зниклими.

Дивіться онлайн новини Миколаєва:

Читайте також:

війна в Україні новини Миколаєва Миколаївська область вторгнення Росії склад боєприпасів
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:34

Аж трусяться через HIMARS: окупанти перевозять техніку і склади боєприпасів подалі від фронту

18:24

"Гормон Свободи в дії": депортована з Росії Наргіз "відірвалася" під пісню СердючкиВідео

18:23

"З днем народження сина!": душевні привітання і сердечні картинки мамі, батькам, подрузі

18:18

В Україні можуть створити спецкомісію для відстеження західної зброї - ЄрмакВідео

18:03

Тіла не можуть ідентифікувати: кількість жертв ракетного удару по Вінниці різко зрослаФотоВідео

Реклама
17:42

Російські офіцери вбили свого солдата і списали на війну в Україні: перехоплення ГУРВідео

17:38

ЗСУ рознесли вщент пункт управління і склад боєприпасів росіян на МиколаївщиніВідео

17:36

Білорусь переміщує зенітно-ракетні комплекси С-300: що відомоВідео

17:01

Росіянам просто подобається вбиватиПогляд

16:51

Ракетний удар по Вінниці: 42 людини безвісти зниклиФотоВідео

16:14

Потужні грози накриють пів України: синоптики оголосили штормове попередженняВідео

16:07

Росіяни влаштували вакханалію на могилі Шатунова: кидаються на хрест і танцюють

16:02

Удар по Вінниці: ракета летіла на Житомир, але потім розгорнуласяФотоВідео

15:59

Превентивний удар по Росії: Доній пояснив, чому Захід має вдарити першим

15:56

"Державна таємниця": в Україні засекретили дані про втрати на війніВідео

15:50

Війська РФ тиснуть на Донбасі, але на Херсонщині ЗСУ звільняють території України – ЗалужнийВідео

15:49

Під Херсоном відбулися вибухи на ремонтній базі військових РФВідео

15:44

"Нас врятувало 10 хвилин часу": Олег Скрипка дивом не став жертвою ракетного обстрілу ВінниціВідео

15:28

"Розуміють, що їм кришка": колаборанти здають ЗСУ позиції російських окупантівВідео

15:27

Путін не відмовився від ідеї змінити владу в Україні - Кочетков

Реклама
15:26

Ніхто не вижив: при ракетному обстрілі Вінниці повністю знищили медичну клінікуВідео

15:24

Місячний посівний календар на серпень 2022: кращі дні для роботи в городі і саду

15:09

Олег Винник об'явився: співак подарував ЗСУ бойову "Вовчицю"

14:57

Для звільнення всієї України ЗСУ потрібно вирішити питання Донбасу та Херсонщини – генералВідео

14:55

Дах знесло, авто згоріло: Лобода показала, що окупанти накоїли з будинком її родиниВідео

14:42

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою – ГенштабВідео

14:39

Дорогі речі і крупи перетворяться в пил: як вивести набридливу міль

14:34

Нам потрібен план руйнування РосіїПогляд

14:28

Сьогодні вночі чекайте відповідь: Арестович попередив росіян за криваву атаку на ВінницюВідео

14:21

ЗСУ звільнили уже 44 населені пункти на Херсонщині, загострюється партизанська війна – ОВАВідео

14:18

Росіяни обстріляли Вінницю ракетами Калібр, їх запустили з Чорного моряФотоВідео

14:03

Війну припиняти не мають наміру: в РФ висловилися про "спецоперацію" в УкраїніВідео

13:53

З ювілеєм мужчині - оригінальні привітання, сердечні листівки і картинки до свята

13:47

Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 20, серед них дітиФотоВідео

13:46

"Росія має зникнути": у Вінниці загинули мама та немовля, тіла серйозно понівеченіФотоВідео

13:37

Нацгвардійці знищили ворожу ДРГ на Донбасі, влаштувавши окупантам пасткуВідео

13:36

"Потрібно ліквідувати": експерт пояснив, як Україна може використовувати Кримський міст проти РФ

13:35

Біля Херсона палає склад військ РФ: окупанти тікають в паніці і вивозять награбованеВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 15 липня 2022: Овнам - віщі сни, Близнюкам - гроші, Козерогам - важливі звісткиВідео

12:58

Прикмети на 15 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
12:52

Ти вже досить товста: Седокова розповіла, скільки наїла зайвих кілограмів

12:36

Як і коли закінчиться війна в Україні: експерти озвучили три сценаріїВідео

12:32

У Чернігові 8-річна дівчинка збирає гроші для ЗСУ: її батько зараз на фронті

12:05

Країна-вбивця вдарила ракетами по центру Вінниці - Зеленський опублікував відео з місця "прильоту"Відео

12:04

Хлопчик чи дівчинка: Тодоренко поділилася секретом вагітності

12:03

"До смерті Путіна": Доній розповів, коли може завершитися війна в Україні

12:03

Росія завдала ракетних ударів по Вінниці: є загиблі і пораненіВідео

11:52

"Одружитися він міг і на Стоцькій, і на Лорак": домробітниця Кіркорова приголомшила зізнанням

11:28

Загинув як герой у бою за Україну: батько виніс з-під обстрілу тіло загиблого сина

11:03

"Диявол на плечі, нашіптує на вухо": Патрушев може зайняти місце Путіна - The Washington PostВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти