ЗСУ рознесли вщент пункт управління і склад боєприпасів росіян на Миколаївщині/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Захисники України нанесли точні удари по російських окупантах у двох районах Миколаївської області.

У результаті роботи українських бійців був знищений склад боєприпасів окупантів, а також їхній пункт управління. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Нашими підрозділами нанесено 4 влучних удари по ворожих цілях на Миколаївщині. Як наслідок, знищено пункт управління і склад боєприпасів противника в Снігурівському і Баштанському районах", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вранці окупанти обстріляли Миколаїв з зенітно-ракетних систем С-300. Внаслідок цього було зруйновано готель та бізнес-центр. Також загарбники влучили у стадіон, в 3 заклади освіти, були пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, підприємства. За повідомленням голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, попередньо обійшлося без жертв, одна людина поранена.

Нагадаємо, вранці у четвер, 14 липня, окупанти завдали ракетного удару по Вінниці. Ворожа ракета потрапила у центр міста в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали Будинок офіцерів, розташовані неподалік житлові будинки. Уже відомо про 21 загиблого. 42 людини не виходять на зв’язок і вважаються безвісти зниклими.

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