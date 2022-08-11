Путін робив ставку на серпень, але навряд чи зможе захопити Україну - Міноборони Британії

Путін зробив ставку на серпень у війні проти України - ЗМІ/ Reuters, УНІАН

Лідер країни-агресора Володимир Путін робив ставку на війні на серпень - він сподівався, що союзникам України набридне її підтримувати. Судячи з усього, тепер йому навряд чи вдасться захопити всю країну, повідомляє видання The Guardian, яке цитує заяву міністра оборони Британії Бена Уоллеса.

За словами британського чиновника, вторгнення Росії в Україну почало зазнавати невдачі, оскільки західні союзники обіцяють збільшити фінансову і військову підтримку Києва.

"Їм (росіянам, - ред.) поки не вдалося і навряд чи коли-небудь вдасться окупувати Україну. Їх вторгнення кульгало і змінилося до такої міри, що вони насправді зосередилися тільки в частинах півдня і Сходу, дуже-дуже далеко від своєї триденної так званої "спеціальної операції", - зазначив він.

Уоллес підкреслив, що" триденна операція " триває вже майже півроку і супроводжується значними втратами.

"Президент Путін зробив ставку на те, що в серпні, через кілька місяців, нам всім набридне конфлікт, і міжнародне співтовариство розійдеться в різні боки. Що ж, сьогодні доводить протилежне. Ми вийшли з цієї зустрічі (конференція в Копенгагені, - ред.) із ще більшими обіцянками фінансування і військової допомоги. І все це спрямовано на те, щоб допомогти Україні перемогти, допомогти Україні відстояти свій суверенітет і дійсно гарантувати, що амбіції президента Путіна в Україні зазнають невдачі", - додав британський міністр.

Раніше військовий експерт Олег Жданов озвучив думку, що президент РФ Володимир Путін навряд чи зважиться піти на реалізацію сценарію ядерної війни. Захід не дозволить йому це зробити, оскільки нікому не потрібна така ситуація в центрі Європи.

Питання чітко відстежується, і самому Путіну дали чітко зрозуміти, що як тільки почнуться розмови про застосування ядерної зброї, буде завдано удару по бункеру, де на той момент виявиться російський глава держави.

На думку міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, оскільки глава РФ Володимир Путін не може досягти своїх цілей в Україні, він може перейти до плану D. Як вважає британський воєначальник, це призведе до зміни Москвою стратегії війни.

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