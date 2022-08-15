Зеленський терміново скликав Ставку верховного головнокомандувача

Данілов зазначив, що з усіх розглянутих питань порядку денного були прийняті відповідні рішення.
Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Як розповів секретар РНБО Олексій Данілова в Twitter, на засіданні учасники обговорили поточну військово-стратегічну обстановку.
"Обговорювали посилення захисту України в інформаційному просторі, а також стан виконання наказів президента", - говорить Данілов.
Також учасники заслухали доповідь про стан виконання рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо кібероборони держави", введеного в дію указом Зеленського від 26 серпня 2021 року.
Данілов зазначив, що з усіх розглянутих питань порядку денного були прийняті відповідні рішення.
Чим займається Ставка верховного головнокомандувача
Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.
У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.
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